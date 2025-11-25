Любопитно:

Доходите в ЕС са се повишили с над 20 процента за 20 години

Реалният доход на домакинствата на глава от населението в ЕС между 2004 и 2024 г. е нараснал с 22 на сто. Това съобщава Европейската статистическа служба Евростат. Доходът на глава от населението се е повишавал постоянно, с изключение на периода  2008 - 2011 г., когато е световната финансова криза и през 2020 г., когато се е понижил заради ковид пандемията.

Нарастването през годините

Доходът на глава от населението се е повишавал постоянно между 2004 и 2008 г., стагнирал е между 2008 и 2011 г. поради световната финансова криза и е намалял през 2012 и 2013 г.

Оттогава доходът е възобновил стабилния си растеж до 2020 г., когато се е понижил заради ковид пандемията. През 2021 г. се наблюдава възстановяване, но доходът нараства бавно през 2022 и 2023 г., а прогнозните данни за 2024 г. също сочат ускоряване на ръста на доходите.

По страни 

Румъния е имала най-голям ръст на реалния доход на домакинствата на глава от населението от 2004 до 2024 г. (134 на сто), следвана от Литва (95 на сто), Полша (91 на сто) и Малта (90 на сто).

Гърция и Италия пък са единствените страни, в които доходът на домакинствата на глава от населението е намалял през последните 20 години (съответно с -5 на сто и -4 на сто). 

Евростат не представя налични данни за България по този показател.

 

