Кабинетът поема още дълг: Нова емисия ДЦК за стотици милиони

Кабинетът пое нов дълг на вътрешния пазар, след като Министерството на финансите пласира на вътрешния пазар държавни ценни книжа (ДЦК) със срочност от седем години и обем 300 млн. лева. Аукционът се проведе вчера, съобщиха от ведомството. Емисията е деноминирана в лева, с падеж 29.01.2032 година и годишен лихвен купон от 3,25 процента. Проведеният аукцион е единадесети на вътрешния пазар от началото на тази година.

Размер на подадените поръчки

Общият размер на подадените поръчки възлезе на 446,2 млн. лв., което съответства на коефициент на покритие от 1,49. Отчетеният спред спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 85 базисни точки, се посочва в съобщението. Отчетената на аукциона среднопретеглена годишна доходност e в размер на 3,25 на сто.

По този начин общо набраният нов дълг на вътрешния пазар за тази година достигна 2,7 млрд. лева.

Финансовото министерство реализира и две дългови операции на международните капиталови пазари през тази година. През април бяха пласирани облигации за 4 млрд. евро (7,82 млрд. лева), а през юли - за 3,2 млрд. евро (6,25 млрд. лева).

Общо новият дълг, поет чрез продажба на облигации от началото на годината, възлиза на около 16,8 млрд. лева. Това е много близо до максималният размер на новия държавен дълг, определен от Народното събрание, който е определен на 18,9 млрд. лева.

