КФН със забрана за дейността в ЕС на "ДаллБогг", застрахователят я счита за дискриминация

Комисията за финансов надзор (КФН) наложи нова забрана на застрахователя "ДаллБогг: Живот и Здраве" АД за трансгранична дейност по всички класове застраховки при условията на свободно предоставяне на услуги в други държави членки на Европейския съюз. От регулатора добавят, че решението е взето днес и че срокът на действие е до привеждане на застрахователя в пълно съответствие с регулаторните изисквания.

Не се спира дейността в България

КФН уточнява, че забраната не засяга дейността на застрахователя в България и не спира разпространението на негови застрахователни продукти на територията на страната.

Още: Кога ще заработи системата "бонус-малус"?

От КФН припомнят, че на 1 юли тази година на дружеството беше наложена забрана да сключва застрахователни договори, да удължава срока на сключени контракти и да разширява покритието по тях при осъществяване на трансгранична застрахователна дейност, при условията на свободата на предоставяне на услуги по всички класове застраховки. Действието на мярката беше за три месеца.

Въпреки отчетените от застрахователя мерки за подобряване на организацията на дейността му, все още не са преодолени всички слабости, несъответствия и нарушения на пазарното му поведение, твърдят от КФН.

От регулатора посочват, че предприетите мерки спрямо дружеството са основани на координираната работа с надзорните органи на други държави членки - Полша, Румъния, Гърция, Италия и Испания, в засилено сътрудничество с Европейския орган по застраховане и професионално пенсионно осигуряване и припомнят забрани за дейност от Румъния и Полша.

Още: Председателят на КФН увери, че няма да има наследяване на нарушения при автомобили

Силно ограничителни и диспропорционални мерки към най-големия български застраховател

Никога досега КФН не е прилагала толкова силно ограничителни и диспропорционални мерки към български застраховател, камо ли към най-големия български застраховател, коментираха за Actualno.com от застрахователната компания.

"Никога досега КФН не е пресмятала капиталовата адекватност по толкова ограничителен и открито дискриминативен метод. Никога досега КФН не е работила и настройвала регулаторите в приемащите държави толкова силно срещу български застраховател, нито толкова тенденциозно е участвала в платформа на EIOPA. Платформата на EIOPA за "ДаллБогг" е дълбоко засекретена и до разкриването на съдържанието ѝ относно "ДаллБогг", остава впечатлението за заговор срещу най-големия български застраховател", подчертават от дружеството.

"По същество, за последните три месеца, откакто трансграничните продажби са забранени от КФН, пазарното поведение на ДаллБогг е издигнато значително над средното европейско ниво. Рядко има работен ден, в който има висящи и неотговорени жалби от същия ден, при регулаторни изисквания между 15 и 45 дни, а плащанията се извършват значително преди всички крайни срокове. Докладвахме и не получихме никакъв коментар по деветте критерия за оценка, спуснати на всички регулатори от EIOPA. Никой не е перфектен, разбира се, но докладите бяха за почти безупречно поведение и доказаха отрицателни показатели с нива под средните за всички пазари.

Вместо похвала, насърчение и ясни указания, днес получаваме ново решение, пълно с общи твърдения и основаващо се на „оплаквания и опасения”, които замениха „вярвания и съмнения” от миналото. КФН явно не разбира, че не е църковно настоятелство (вероятно подведено от името ни) и с вярвания и съмнения не може да се упражнява надзорна дейност. Днес, когато "ДаллБогг" докладва капиталово изискване за платежоспособност (КИП) 153%, или даже по най-тежката методология на КФН 133, получаваме ново решение за спиране в чужбина", коментират от ДаллБогг

Продължаваме да се грижим за правата и интересите на потребителите навсякъде, да работим за издигане авторитета на България и за постигане на още по-висока капиталова адекватност на най-големия българския застраховател, подчертават от компанията.