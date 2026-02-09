Любопитно:

Разширено меланхолно самоубийство: Психиатър с теория за мистериозното убийство на Петрохан

09 февруари 2026, 8:05 часа 357 прочитания 0 коментара
Това е разширено меланхолно самоубийство. Нищо не ме разколебава и всичко доказва, че предположението ми е вярно. Това състояние е известно на науката. Това е хаосът, това е мистиката. Това мнение изрази психиатърът и съдебен експерт Иван Иванов в ефира на Нова телевизия относно мистерията около убийството в хижа "Петрохан" и намерените вече шест тела.

Припомняме, че в неделя беше намерен кемпер с трите тела във Врачанския Балкан. Превозното средство беше открито от местен овчар, а в него - телата на издирваните планински рейнджъри Ивайло Калушев, Николай Златков и на 15-годишното момче. Така при случая "Петрохан" вече има шестима мъртви.

Какво се е случило?

По думите на психолога разширеното меланхолно самоубийство е когато човек попадне в най-тежката форма на меланхолията и депресия. "От писмото му се вижда болка. Всичко в писмото му е вик. Когато войниците умират на фронта, те не викат за родината, а викат майката", каза психиатърът.

Иванов е категоричен, че някой неща нямат да намерят обяснение. "Тук всички са жертви", допълни той.

"Можем само да предполагаме какво се е случило. Има вероятност другите да са повлияни от мисленето на един човек и да не са се съпротивлявали. Агресията е много мигновено нещо, случва се за секунди и няма кой да те спре", обясни съдебният експерт.

Попитан може ли човек, който участва в спасителни акции, да извърши такова престъпление, Иванов обясни, че има такива хора - обичат природата, готови са да дадат живота си за другите, но това не отхвърля възможността те да изпаднат в подобна душевна криза и да направят нещо немислимо.

Той е убеден, че не става дума за наркотици, разчистване на сметки или за сексуално насилие над деца.

Виолета Иванова
