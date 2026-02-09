Цветелина Пенкова за БСП и зависимостите от Пеевски: Нека не слагаме клеймо на цялата партия

"Нека не слагаме клеймо върху цялата партия. Тук става дума за единици", коментира евродепутатът от БСП Цветелина Пенкова в сутрешния блок на БНТ във връзка с твърденията за зависимост между партията и санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски. "Крум Зарков много ясно постави границата, че зависимости, обвързаности са неприемливи, недопустими в рамките на БСП и даде ясен знак в каква посока ще се върви от тук нататък. Считам, че изборът му е еднозначен и показва, че това е мнениено на голяма част от симпатизантите ни", добави още Пенкова.

Според нея новоизбраният лидер на партията е дал много ясна заявка, че пътят ще е на обновление и ще направи БСП отново значима с мястото, което тя заслужава в българското общество и политика.

БСП, новият парламент и президентската партия

Евродепутатът не изключва взаимодействие с партията на Радев, но отрича сценарият БСП да не влезе в парламента.

"Няма шанс да не сме представени напролет. Понякога човек трябва да дава увереността, за да могат хората да осъзнаят, че има бъдеще и посока напред", добави Пенкова.

На въпрос дали Илияна Йотова ще е кандидатът за президент на БСП, тя уточни, че тепърва ще се вземе решение от колективните органи на партията. ОЩЕ: Крум Зарков: Изборът ми начело на БСП не е договорен с никого

Има ли разделение в парламентарната група?

Евродепутатът коментира и как ще се отрази изборът на Зарков на поведението на парламентарната група на БСП и как тя ще гласува при евентуално вето срещу промени в Изборния кодекс.

"Очаквам да има повече принципност и повече прозрачност, защото имаше моменти, които може би оставаха неизяснени и позициите бяха нееднозначни. Сега се надявам с малко повече диалог и разговор да се вижда едно явно обединение в рамките на нашата парламентарна група", каза Пенкова.

Евродепутатът посочи, че председателят на БСП има възможността да даде насока каква трябва да бъде политиката на партията. Според нея изборът на конгреса трябва да даде еднозначен сигнал към парламентарната група каква трябва да е посоката. Тя очаква промяна в поведението на групата дори и в контекста на промените в Изборния кодекс. ОЩЕ: Станишев за избора на Зарков: Вчера се показа, че БСП е готова да се бори за своите ценности