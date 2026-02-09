"Пълен абсурд": Приятелка на убития на Петрохан Ивайло Иванов за твърденията за педофилска нишка

Версията за затворено общество с елементи на секта е пълен абсурд. Познавайки Ивайло, не мога да си представя, че той би участвал в някаква йерархична група. Това мнение изрази Милена Малинова, която е дългогодишна приятелка на една от жертвите в хижа "Петрохан" - Ивайло Иванов, в ефира на Нова телевизия. Тя изрази категорично несъгласие с част от версиите, които се обсъждат в публичното пространство след трагедията.

Малинова разказа, че познава Иванов от ученическите и студентските години. Описа го като "многостранно развита личност" с "богата обща култура". По думите ѝ той е имал "много добра кариера" като адвокат, но в определен момент сърцето му е надделяло и той е решил да се занимава с нещата, които обича - природата и планината.

"Той е живял в Америка, живял е в Япония, живял е в Мексико", каза тя и допълни, че Иванов е бил човек, на когото може да се разчита на 100%.

Жената е убедена, че Ивайло Иванов и неговите спътници са искали да защитят гората "със сърце и душа".

Попитана имало ли е и други жени в тази група, изхождайки от това, че нито един от тях не е бил семеен, Малинова сподели, че има много добри приятелки, с които се е запознала именно покрай тези хора.