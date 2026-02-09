Изпусна ли МВР и готви ли се заговор в трагедията "Петрохан": Анализ за шесторното убийство

Валери Йорданов, бивш директор на СДВР, заяви, че трагедията „Петрохан“ би могла да се определи в две части: убийства без аналог и работата на контролните органи. МВР действа съобразно обстановката и така, както трябва. Друг е въпросът, че се чуха мнения да не се подава информация към обществото. Не може да се подаде информация, която не е установена със сигурност и информация, която да попречи на разследването. МВР нищо не са изпуснали, коментира той в студиото на bTV. Още: Разширено меланхолно самоубийство: Психиатър с теория за мистериозното убийство на Петрохан

Според него това деяние е извършено от човек, който се познава от жертвите, за да може да бъде допуснат в охраняваната територия. Извършителите имат свободен достъп както до хижата и че се познават, посочи Йорданов.

Той е на мнение, че е възникнал конфликт между групите и оттам вече е ескалирало напрежението и така вероятно се е стигнало до убийството на първите трима души. "Вероятно нещо е преляло чашата", изтъкна Валери Йорданов.

Бившият директор на СДВР защити действията на контролните органи и ги определи като навременни.

Убийства без аналог

Снимка: БГНЕС

Криминалният психолог Росен Йорданов добави, че има две местопроизшествия – край бившата хижа „Петрохан“ и край Околчица. Такова нещо не се е случвало и в мутренските години, по думите му. Първите три трупа са свързани с вторите три трупа, коментира Йорданов. Той призова да не се говори още от самото начало, че МВР и прокуратурата готвят заговор по случая "Петрохан".

Той посочи, че към момента не може да се установи кой е убиецът заради това, че няма данни от уликите и данните на местопроизшествията. Има много основателни предположения, че вероятно се касае за вътрешна динамика – с елементи на самоубийство и убийство, анализира Росен Йорданов.

Според него трагедията край Петрохан е престъпление без аналог. „Ивайло Калушев дори като предполагаем извършител на престъплението не може да бъде разпитан и това престъпление ще бъде превърнато като много тежка пропаганда и тежки внушения“, изтъкна криминалният психолог. Но не пропусна, заедно със съименника си по фамилия, да внуши как понеже Калушев успявал да внуши доверие на всички, то много било вероятно обратното - той всъщност да не е човек, заслужаващ доверие. И заговори за "мръсни тайни", за патология.

