Лайфстайл:

БСП с Крум Зарков ще се бори за съдебна реформа и срещу модела Борисов-Пеевски: Наченки на промени в ляво

09 февруари 2026, 8:01 часа 380 прочитания 0 коментара
БСП с Крум Зарков ще се бори за съдебна реформа и срещу модела Борисов-Пеевски: Наченки на промени в ляво

„Със сигурност БСП поема към нещо ново с избора на Крум Зарков за лидер на партията. Нови лица и нови политики е това, което БСП предлага на предсрочните парламентарни избори. Това заяви депутатът от БСП-Обединена левица и председател на Младежкото обединение на социалистите Габриел Вълков пред bTV. Той заяви, че не вярва, че БСП ще изпадне от следващото Народно събрание. БСП разбра грешката си и заради това избра ново ръководство, а не още от същото, коментира Вълков.

Oще: Станишев за избора на Зарков: Вчера се показа, че БСП е готова да се бори за своите ценности

Габриел Вълков вярва, че с новото ръководство БСП ще поеме по нов път. „Да видим какво ръководство ще подреди Крум Зарков и какви хора ще вземе със себе си. БСП с Крум Зарков ще се бори за съдебна реформа, затова Делян Пеевски да бъде с ограничено влияние в политиката, както и партиите от статуквото да дадат крачка назад“, надява се Вълков.

Той е сигурен, че промяната ще дойде и с президента Румен Радев на политическия терен. 

Ще се сплоти ли БСП за изборите?

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Снимка: Actualno.com

Още: Крум Зарков: Изборът ми начело на БСП не е договорен с никого

Габриел Вълков изтъкна, че БСП се сплотява през разум. Има много неща, които трябва да се променят и всеки да отстъпи от личното си его, призова той.

Според него на БСП ѝ трябват наченки на обновление в лицата на партията. Той смята, че не е идеята в БСП да има сиви кардинали, в които да дърпат конците отзад.

Габриел Вълков е на мнение, че се преувеличава с твърденията, че Пеевски тупа топката в БСП. Той отрече да е влизал в кабинета на лидера на ДПС-Ново начало.

Вълков добави още, че не вярва да има коалиция на БСП с Румен Радев, но когато са в следващото Народно събрание, можело да се говори за коалиция и общо управление. „Социалистите имат право на избор – да гласуват за лявата партия или за друга партия. БСП е единствената лява партия в парламента“, аргументира се депутатът защо избирателите трябва да гласуват за столетницата.

Габриел Вълков е сигурен, че БСП няма да бъде напусната от хората си в посока Румен Радев, а дори щели да привлекат повече симпатизанти.

Още: БСП досега играеше по свирката на Пеевски

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
БСП Крум Зарков БСП обединена левица Габриел Вълков предсрочни парламентарни избори 2026
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес