БСП с Крум Зарков ще се бори за съдебна реформа и срещу модела Борисов-Пеевски: Наченки на промени в ляво

„Със сигурност БСП поема към нещо ново с избора на Крум Зарков за лидер на партията. Нови лица и нови политики е това, което БСП предлага на предсрочните парламентарни избори. Това заяви депутатът от БСП-Обединена левица и председател на Младежкото обединение на социалистите Габриел Вълков пред bTV. Той заяви, че не вярва, че БСП ще изпадне от следващото Народно събрание. БСП разбра грешката си и заради това избра ново ръководство, а не още от същото, коментира Вълков.

Габриел Вълков вярва, че с новото ръководство БСП ще поеме по нов път. „Да видим какво ръководство ще подреди Крум Зарков и какви хора ще вземе със себе си. БСП с Крум Зарков ще се бори за съдебна реформа, затова Делян Пеевски да бъде с ограничено влияние в политиката, както и партиите от статуквото да дадат крачка назад“, надява се Вълков.

Той е сигурен, че промяната ще дойде и с президента Румен Радев на политическия терен.

Ще се сплоти ли БСП за изборите?

Габриел Вълков изтъкна, че БСП се сплотява през разум. Има много неща, които трябва да се променят и всеки да отстъпи от личното си его, призова той.

Според него на БСП ѝ трябват наченки на обновление в лицата на партията. Той смята, че не е идеята в БСП да има сиви кардинали, в които да дърпат конците отзад.

Габриел Вълков е на мнение, че се преувеличава с твърденията, че Пеевски тупа топката в БСП. Той отрече да е влизал в кабинета на лидера на ДПС-Ново начало.

Вълков добави още, че не вярва да има коалиция на БСП с Румен Радев, но когато са в следващото Народно събрание, можело да се говори за коалиция и общо управление. „Социалистите имат право на избор – да гласуват за лявата партия или за друга партия. БСП е единствената лява партия в парламента“, аргументира се депутатът защо избирателите трябва да гласуват за столетницата.

Габриел Вълков е сигурен, че БСП няма да бъде напусната от хората си в посока Румен Радев, а дори щели да привлекат повече симпатизанти.

