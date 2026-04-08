Цената на природния газ в Европа лети надолу

Цената на природния газ в Европа падна рязко тази сутрин, след огромен скок в рамките на последния месец, в резултат на новината за мирно споразумение за прекратяване на конфликта в Иран. Американският президент Доналд Тръмп обяви споразумение за двуседмично примирие с Иран, което е обвързано с незабавното отваряне на Ормузкия проток за корабоплаване, което влезе в сила тази сутрин.

В сутрешната търговия бенчмаркът TTF на нидерландската борса се понижи с над 16 на сто до 44,621 долара за мегаватчас, отстъпвайки рязко от тригодишния си връх, достигнат през предходната сесия.

Още: Катар спира изцяло износа на газ: Форсмажор, който ще засегне ето кои държави

Войната в Иран засилваше опасенията относно спирането на доставките на ключови природни газ от Близкия изток, което доведе до скок на цените по-рано тази седмица.

Увеличението на цената бе особено осезаемо в Европа и Азия, два региона, силно зависими от вноса на природен газ, за ​​да поддържат ежедневните си комунални услуги като електричество и отопление. САЩ, от друга страна, произвеждат достатъчно собствен природен газ, за ​​да се предпазят от този натиск, но увеличеното търсене на втечнен природен газ (LNG) другаде по света все още може да повлияе на вътрешните цени.

Близо една пета от световния природен газ преминава през Ормузкия проток, жизненоважен воден път на юг от Иран.

Още: След ударите в Близкия изток: Огромен скок в цената на природния газ в Европа

Иранска атака срещу ключово съоръжение в Катар по-рано тази седмица допълнително засили опасенията, тъй като страната спря напълно доставките на природен газ след удара.