Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

08 април 2026, 10:51 часа 257 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Мъж с опасност за живота след побой в Шумен

27-годишен мъж от Разград е задържан в полицейския арест в Шумен за нанесена телесна повреда. Това съобщиха от ОДМВР в града. Малко преди 00:00 часа тази нощ в дежурната част на полицията е приет сигнал за възникнал побой на пл.“ Гривица“ в града.

Към мястото на инцидента са насочени екипи на охранителна полиция. На място е задържан 27-годишен мъж. Изяснено е, че малко преди това той и още мъже употребили алкохол на пл.“ Гривица“.

Без конкретна причина нанесъл удари със стъклена бирена бутилка в областта на лицето на 54-годишен шуменец. Спасителен екип на РСПБЗН- Шумен е оказал съдействие и е помогнал да бъде качен в линейка. Пострадалият е откаран в МБАЛ- Шумен.

Още: Две заплахи за убийство в Шумен

След преглед са установени счупени носни кости, четири предни зъба и контузия на бял дроб. Настанен е за лечение в шуменската болница с опасност за живота.

В хода на допълнително извършената проверка е изяснено, че 27-годишният мъж от Разград, извършител на побоя, е обявен за издирване от РУ- Разград като подсъдим по наказателно дело. За извършено престъпление по чл. 129 ал. 2 във вр. с чл. 129 ал. 1 от НК е образувано досъдебно производство.

Още: Отвличане и 4 случая на домашно насилие само за 24 часа в Софийско

Спасиана Кирилова Отговорен редактор
побой опасност за живота задържан тежка телесна повреда
