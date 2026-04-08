Гала премиерата на филма "Черно море" събира звезден елит от България и Америка

Гала премиерата на българо-американската комедия "Черно море" ще събере на едно място български и американски актьори. На 15 април по червения килим в Синеленд ще преминат специалните гости на гала премиерата, които пристигат директно от Ню Йорк. Създателите на филма Дерек Хардън и Кристал Мозел ще бъдат придружени и от продуцентката на "Черно море" – българката Изабела Ценкова, която от години живее и твори в САЩ. Едно от големите ѝ постижения като продуцент е филмът "The Wolfpack", който печели награда за документален филм на най-големия фестивал за независимо кино в света – Sundance. И в тази продукция тя си партнира с Кристал Мозел като режисьор.

Сред гостите ще бъдат българските актьори Ирмена Чичикова и Стойо Мирков. Има големи очаквания, че от Германия за премиерата ще пристигне и Самуел Финци.

Комедията, която предлага на българския зрител нова, ведра гледна точка към реалността, в която живеем, ще е най-подходящото заглавие през уикенда на изборите.

Още: Сериал за "Български пощи" стана хит, а дори още не е заснет (ВИДЕО)

Това е един иновативен филм, който е създаден без предварително написан сценарий – чрез импровизация и работа на място, което позволява на историята да се развива органично и да улавя реалната енергия на средата и хората. "Черно море" е заснет изцяло в Созопол, където местните се превръщат в главни действащи лица във филма.

"Черно море" е първият филм, който Кристал Мозел и Дерек Хардън режисират заедно. Според тях това е филм за смелостта да се впуснеш в непознатото и за усещането за общност, което може да се появи на най-неочаквани места.

За сюжета

"Черно море" разказва за Халид (изигран от Дерек Б. Хардън) - харизматичен мечтател от Бруклин, който пристига в малко ваканционно градче на брега на Черно море, привлечен от обещание за лесни пари. Скоро обаче се оказва без средства и без изход в място, където е единственият чернокож и бързо се превръща в център на вниманието, пише в синопсиса на филма. Неговото пътуване се превръща в трансформиращо преживяване, което променя начина, по който вижда света и самия себе си.

Още: Световна премиера на новия филм на Коста Каракашян "Те" на Cinedans Festival в Амстердам

Сред имената в главните роли на "Черно море" ще видим българските актьори Ирмена Чичикова (в ролята на Ина) и Стойо Мирков (Георги), а със специално участие се включва големият български актьор Самуел Финци и дъщеря му Анаис Финци.