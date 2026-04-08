Връчиха театралните награди "Златен кукерикон", ето ги победителите (ВИДЕО)

08 април 2026, 10:45 часа 240 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Сатирата връчи за десети път своите награди „Златен кукерикон“. Събитието се организира по традиция на 7 април – датата, на която през 1956 г. е изиграно първото представление на театъра.

Носителите на наградата за 2026

Лауреатите тази година са актрисата Весела Бабинова (за ролята на Екатерина Велика във „Велика“ от Тони Макнамара, режисьор Стайко Мурджев, Малък градски театър „Зад канала”), актьорът Тодор Дърлянов (за Вернер Хофман в „Берлин, Берлин“, реж. Стоян Радев, Драматичен театър-Пловдив), режисьорът Антон Угринов (за „Херкулес vs Авгий“, драматургична версия по мита за Херкулес и Авгий на Ивайло Христов, театър „София“), Даниел Кукушев – в категория „Млада надежда“ (за ролята на Филей в „Херкулес vs Авгий“), и за постановка – „Велика“.

Статуетките се дават на театрални творци от цялата страна, създатели на комедийни и сатирични спектакли. Сатиричният театър не подлежи на номинации и награди, припомнят от трупата.

Специална награда от името на своите колеги получи директорът на трупата – Калин Сърменов.

"Сатирата търси талант“ е мотото на наградите тази година, а Стефан Мавродиев взима наградата за цялостен принос в областта на сатирата и хумора, на името на Георги Калоянчев.

Досега сред носителите на този почетен приз са Мая Новоселска (2024), Нина Димитрова (2023), Ицхак Финци (2022), Пламен Марков (2021), Андрей Аврамов (2020), Татяна Лолова (2019) и Славчо Пеев (2018).

Източник: БТА

Весела Софева Отговорен редактор
