Над 600 тона храни без документи: БАБХ ги иззе в Свиленград

Над 600 килограма храна без документи, транспортирани в нарушение на изискванията за безопасност на храните, са иззети от лек автомобил с българска регистрация в Свиленград. Сигналът е подаден от РУ на МВР.

Това съобщиха на страницата на БАБХ в интернет.

В хода на проверката инспектори от Областна дирекция по безопасност на храните-Хасково, са намерени около 550 кг замразено пилешко филе, 150 яйца и 9 кг кашкавал без идентификационна маркировка, документи за произход и етикети на български език.

На шофьора ще бъде съставен акт, а храната е насочена за унищожаване.

