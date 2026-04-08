Правителството на Гюров:

Над 600 тона храни без документи: БАБХ ги иззе в Свиленград

08 април 2026, 10:36 часа 321 прочитания 0 коментара
Снимка: БАБХ
Над 600 килограма храна без документи, транспортирани в нарушение на изискванията за безопасност на храните, са иззети от лек автомобил с българска регистрация в Свиленград. Сигналът е подаден от РУ на МВР.

Това съобщиха на страницата на БАБХ в интернет.

В хода на проверката инспектори от Областна дирекция по безопасност на храните-Хасково, са намерени около 550 кг замразено пилешко филе, 150 яйца и 9 кг кашкавал без идентификационна маркировка, документи за произход и етикети на български език.

На шофьора ще бъде съставен акт, а храната е насочена за унищожаване.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
БАБХ унищожение конфискуване опасни храни
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес