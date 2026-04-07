Еврото пое в неочаквана посока – време ли е за превалутиране?

Курсът на еврото спрямо щатския долар отново пое в низходяща посока в началото на седмицата, след като в края на миналата също падна рязко надолу до ниво от 1,15 към американската валута. Като цяло, еврото е на по-ниски котировки към долара в последните седмици, като главен фактор за тях е заплахата за европейската икономика от петролната криза в Близкия изток.

Котировките

Единната европейска валута се продава за 1,1533 долара или близо до нивото от вчера, показват данни на платформи за валутна търговия.

Европейската централна банка определи в четвъртък референтен курс на еврото от 1,1525 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 13 март, когато беше на ниво 1,1417 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 10 март - единната европейска валута бе със стойности от 1,1659 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 8 април 2025, когато беше 1,0917 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.