Стълб в защитата на Реал Мадрид изригна: Подарихме и двата гола на Байерн, но все още има надежда!

08 април 2026, 10:49 часа 296 прочитания 0 коментара

Един от основните футболисти на Реал Мадрид разкритикува своите съотборници след загубата от Байерн Мюнхен насред стадион „Сантяго Бернабеу“. Става въпрос за централния защитник Антонио Рюдигер. Както е известно, двата тима се изправиха един срещу друг в първи мач от 1/4-финалната фаза на Шампионска лига като германският гранд излезе победител, след като се наложи над „кралете“ с 2:1. Реваншът е насрочен за следващата седмица – 15 април и ще се състои на стадиона на баварците „Алианц Арена“.

След последния съдийски сигнал Рюдигер бе много разочарован като призна, че Реал трябва да играе много по-добре. Той отправи критики и към офанзивните футболисти на „белия балет“ като бе категоричен, че е трябвало да стрелят по-често към вратата на Мануел Нойер. По думите му именно 40-годишният страж е бил най-добрият играч на баварския гранд в срещата.

„Бих казал, че подарихме и двата гола на Байерн. Трябва да играем по-добре. Преди мача говорихме да не даваме топката, защото е изключително опасно на това ниво. Едно нещо, което трябваше да правим по-често и по-добре, беше да стреляме. Но най-добрият им играч беше Мануел Нойер! Във всеки случай, все още имаме надежда да си върнем резултата в Мюнхен“, заяви Антонио Рюдигер.

Бойко Димитров
Байерн Мюнхен Шампионска лига Реал Мадрид Антонио Рюдигер
