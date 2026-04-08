Стълб в защитата на Реал Мадрид изригна: Подарихме и двата гола на Байерн, но все още има надежда!

Един от основните футболисти на Реал Мадрид разкритикува своите съотборници след загубата от Байерн Мюнхен насред стадион „Сантяго Бернабеу“. Става въпрос за централния защитник Антонио Рюдигер. Както е известно, двата тима се изправиха един срещу друг в първи мач от 1/4-финалната фаза на Шампионска лига като германският гранд излезе победител, след като се наложи над „кралете“ с 2:1. Реваншът е насрочен за следващата седмица – 15 април и ще се състои на стадиона на баварците „Алианц Арена“.

Антонио Рюдигер разкритикува съотборниците си

След последния съдийски сигнал Рюдигер бе много разочарован като призна, че Реал трябва да играе много по-добре. Той отправи критики и към офанзивните футболисти на „белия балет“ като бе категоричен, че е трябвало да стрелят по-често към вратата на Мануел Нойер. По думите му именно 40-годишният страж е бил най-добрият играч на баварския гранд в срещата.

Централният защитник засипа с похвали Мануел Нойер

„Бих казал, че подарихме и двата гола на Байерн. Трябва да играем по-добре. Преди мача говорихме да не даваме топката, защото е изключително опасно на това ниво. Едно нещо, което трябваше да правим по-често и по-добре, беше да стреляме. Но най-добрият им играч беше Мануел Нойер! Във всеки случай, все още имаме надежда да си върнем резултата в Мюнхен“, заяви Антонио Рюдигер.

