ЕЦБ преминава към следващата фаза на проекта за дигитално евро

30 октомври 2025, 14:25 часа 150 прочитания 0 коментара
Европейската централна банка (ЕЦБ) обяви днес преминаването към следващия етап на проекта за дигитално евро след приключването на подготвителната фаза, се посочва в прессъобщение на институцията.

Новият етап на проекта трябва да осигури техническа готовност за първото емитиране на дигитално евро, като ако в хода на 2026 г. бъде прието необходимото законодателство, то още през 2027 г. може да започне пилотна фаза и евросистемата да бъде готова за евентуалното първо емитиране на дигитално евро през 2029 г., посочва ЕЦБ.

Дигиталното евро трябва да допълни парите в брой като платежно средство, а не да ги замести, като същевременно подсигури паричния суверенитет и икономическата сигурност на Европа, правейки плащанията по-сигурни, достъпни и конкурентни, пояснява централната банка на еврозоната.

Плащанията в брой намаляват в сравнение с цифровите трансакции на фона на промяната в навиците за плащане, което прави необходимостта от публично цифрово средство за плащане още по-належаща, според ЕЦБ.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
евро ЕЦБ Европейска централна банка дигитално евро информация 2025
