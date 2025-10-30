ЕЦБ преминава към следващата фаза на проекта за дигитално евро

Европейската централна банка (ЕЦБ) обяви днес преминаването към следващия етап на проекта за дигитално евро след приключването на подготвителната фаза, се посочва в прессъобщение на институцията.

Новият етап на проекта трябва да осигури техническа готовност за първото емитиране на дигитално евро, като ако в хода на 2026 г. бъде прието необходимото законодателство, то още през 2027 г. може да започне пилотна фаза и евросистемата да бъде готова за евентуалното първо емитиране на дигитално евро през 2029 г., посочва ЕЦБ.

Дигиталното евро трябва да допълни парите в брой като платежно средство, а не да ги замести, като същевременно подсигури паричния суверенитет и икономическата сигурност на Европа, правейки плащанията по-сигурни, достъпни и конкурентни, пояснява централната банка на еврозоната.

Плащанията в брой намаляват в сравнение с цифровите трансакции на фона на промяната в навиците за плащане, което прави необходимостта от публично цифрово средство за плащане още по-належаща, според ЕЦБ.

