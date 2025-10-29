Любопитно:

Властта отказа да реформира тежките проблеми в пенсионната система

"6-7 са нещата в пенсионната система, които чакат тежки политически решения. Очевидно няма да се поставят на масата за тази бюджетна процедура и няма да се работи по тях". Това коментира пред БНР бившият социален министър Христина Христова. Според нея предвиденото увеличение на осигуровките с 2% от догодина и с още 1% през 2028 г. е стъпка да се подобри приходната част на пенсионната система.

"Очаквах този анализ, който беше възложен от парламента на правителството, да се направи за пенсионната система и да се дадат предложения, свързани с проблемите, които имаме с финансовата устойчивост. Проблемът не е само в приходната, но и в разходната част на пенсионната система. Но очевидно, че този анализ не дойде".

По думите ѝ проблемите ни с пенсионната система са много големи. Христова коментира и социалните пенсии и посочи предвиденото в бюджета. Но: "Въпросът беше какво правим въобще със структурата на пенсионната ни система. Тя може ли да продължи да функционира по този начин с доста голям дял плащания, несвързани с участие в труда на хората и с внасяне на осигурителни вноски? Това не значи, че държавата трябва да ги остави без помощ, но това значи, че не бива повече в пенсионната система да стоят такъв вид плащания".

Според нея няма да има проблем с покриването на разходите. Държавата се е погрижила да обезпечи този дефицит, подчерта експертът.

За минималната работна заплата, която в бюджета е предвидено да бъде 605 евро или 1183 лв. от 1 януари догодина, Христова отбеляза:

"Не знам какво се случва, очаквам обяснение и аргументи за това. Тя е 50% от средната брутна заплата по закон. Там се получаваше това число - 1213 лв. Дали е правено някакво преизчисляване, дали със Закона за ДОО ще се премахне този текст - нещо трябва да ни бъде обяснено, за да видим откъде се получава това ново число. Тук има голяма неяснота".

За обезщетенията за безработица тя подчерта, че при повишаване на МРЗ и средните доходи техният процент ще бъде по-висока сума.

Според нея принципно трябва да се определи обезщетението за втората година на майките. Това обезщетение трябва да е равно поне на минималната цена на труда в България - МРЗ, смята Христина Христова и добави: "Ако това не е по възможностите на бюджета на държавата, нека ясно, принципно и откровено да се води диалог и да се каже - има възможност обезщетението да бъде половината от МРЗ, т.е. да има принцип. Когато има принцип и аргументи, тогава има усещане за справедливост".

"Ще има проблеми. Ще има тежки дебати и противоречия. Всяко коалиционно управление е сложно", обобщи бившият социален министър относно въпроса с бюджета на държавата. По думите ѝ в бюджета трябва да виждаме условия да се подобрява качеството на живота, но да има и добри условия за бизнеса.

Иска ми се да има разумни, принципни, аргументирани дебати по бюджета от уважение към хората, изрази надежда тя.

