Месеци делят ЦСКА от завръщане на стадион "Българска армия"! Показаха докъде е мащабният проект (ВИДЕО)

Българският футболен гранд ЦСКА показа докъде е мащабният проект по реконструкцията на стадион "Българска армия". От клуба обявиха, че остават "броени месеци" до завръщането на своя изцяло реновиран стадион. Александър Ангелов, изпълнителен директор на APD България, разказа повече за реконструкцията на стадиона и как ще изглежда проекта в завършен вид.

ЦСКА публикува 25-минутно видео за "Армията"

"Мечтата е все по-близо – броени месеци ни делят от завръщането в историческия ни дом. Изцяло реновираният, супер модерен и туптящ в червено стадион „Българска армия“ ще отвори врати, за да предложи на феновете на ЦСКА комбинация от уникално изживяване, удобство, комфорт и сигурност на възможно най-високо ниво. Това ще е повече от стадион – място, където славното ни минало ще се преплита с бляскавото бъдеще", написаха от ЦСКА.

"В серия от репортажи и публикации в следващите месеци ще ви запознаем с всички ключови елементи, решения, удобства и възможности, които ще предлага новото ни съоръжение. Стартираме с разказа от първо лице на един от главните специалисти, ръководещи процеса по реконструкцията на стадиона – Александър Ангелов, изпълнителен директор на APD България", написаха още от клуба, публикувайки 25-минутно видео.

"В следващите издания на нашата рубрика ще ви запознаем подробно и с вътрешните пространства на отделните сектори на „Българска армия", завършиха "червените". Новият стадион ще бъде с капацитет от около 16 800 седящи места.

