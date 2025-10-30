Реал Мадрид тръгва на война с УЕФА за 4 милиарда евро

Испанският футболен колос Реал Мадрид и промоутърът на европейската Суперлига - A22 Sports Management, ще поискат обезщетение за повече от 4 милиарда евро от Европейската футболна централа (УЕФА), която е провалила проекта за нов турнир, научи агенция "Франс прес" от свои източник. Апелативният съд в Мадрид потвърди в сряда, че УЕФА е "злоупотребил с доминиращата си позиция", за да може да попречи на създаването конкурентен турнир на Шампионската лига, който трябваше да промени футбола през 2021.

Реал иска обезщетение за провала със Суперлигата

Промоутърът на проекта поздрави чрез комюнике "третото поредно съдебно решение", което определи монополът на УЕФА като "незаконен" по отношение на европейското право, като това е причинило "пропуснати възможности и щети на много клубове, футболисти и други замесени страни". От А22 обясниха, че съжаляват, че УЕФА е "отказал всякакъв компромис" и "реформи", въпреки продължилите няколко месеца преговори и заявиха, че не са имали друг избор, освен да започнат съдебни процедури.

Тежестта на това съдебно решение все пак е спорна, тъй като то санкционира правилата на УЕФА от 2021 в момента на започване на делото, а след това те са били променени. "Това решение не валидира проекта за Суперлигата, който бе изоставен през 2021, нито поставя под съмнение актуалните правила на УЕФА, променени през 2022. Тези правила гарантират, че всяко международно състезание ще бъде оценявано според обективни, прозрачни и не дискриминационни критерии", се казва в позиция на УЕФА, пратена до АФП.

Това решение бе прието като нова ключова победа за Реал Мадрид, който е един от последните клубове, които поддържат създаването на Суперлига, която според президента Флорентино Перес е бил вариант да "се спаси европейският футбол". Испанският клуб се поздрави за съдебното решение, като според тях УЕФА е "нарушил правилата за свободна конкуренция на Европейския съюз" и смята, че това му дава право и възможност да игра обезщетение.

