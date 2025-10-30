Любопитно:

Европейските борси са надолу преди важно решение

Предимно с понижения се движат европейските борсови индекси тази сутрин. Инвеститори очакват нови корпоративни отчети, данни за растежа на европейските икономики и решението за лихвите на Европейската централна банка по-късно днес, предаде БТА.

В Париж CAC 40 загуби 13,63 пункта или 0,17 на сто до 8187,25 пункта, след като най-новите статистически данни показаха, че брутният вътрешен продукт на Франция е ускорил темпа си до 0,5 на сто през третото тримесечие.

Франкфуртският DAX се повиши със 44,15 пункта или 0,47 на сто до 24 168,36 пункта.

В Лондон FTSE 100 спадна с 46,17 пункта или 0,47 на сто до 9709,97 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx 600 намаля с 0,19 на сто до 574,3 пункта.

