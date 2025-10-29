Мартин Димитров: Прогресивното облагане е рецепта за бърз фалит за държавата

Прогресивното облагане е рецепта за бърз фалит за държавата. Това каза депутатът от "Да, България" Мартин Димитров пред медиите в парламента във връзка с бюджета за 2026 г.Димитров посочи, че не се съмнява, че БСП имат такива идеи. На въпрос не са ли предложили те плоския данък, Димитров отговори: "Това БСП е различно от всички предишни БСП-та, то се превръща в част от управляващото мнозинство без физиономия. Прогресивното облагане е огромна грешка".

Предложенията на "левичарската власт"

От "Да, България" определиха властта като левичарска и обърнаха внимание, че тя предлага увеличение на осигуровките с 10% на фонд "Пенсии".

"Всяко семейство с двама работещи на средна заплата ще заплаща 100 лв. повече всеки един месец от тук нататък. 100 лв. повече на месец струва това предложение за огромна част от работещите хора. Това е едно от най-големите увеличения на данъчно-осигуиртелната тежест от много години насам", каза Димитров.

Той прогнозира, че това ще коства увеличаване на сивата икономика, ще коства забавяне на растежа, ще намали активността в икономиката.

"Ние ясно казахме, или мерки за намялавена на разходите, или ще се отиде към увеличение на данъци и осигуровки. Внесли сме десетки предложения, десетки законопроекти, които предвиждат ефективност на разходите. Няма друго решение. Този път е лош за България. Това е левият път за забавяне на растежа", смята Димитров.

Предложенията на "Да, България" в бюджета

От "Да, България" искат частните болници да правят търгове, преглед на всички ТЕЛК-ове, както и тези 5.5 млн. лв. към БЕХ и ББР да не се харчат, а държавните служители да си плащат осигуровките.

"Не сме видели нито едно такова предложение за намаляване на разходите от правителството", добави Димитров.