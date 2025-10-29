Войната в Украйна:

Асен Василев за бюджета: Сигурен съм, че за "прасето касичка" ще има много пари

29 октомври 2025, 10:09 часа 485 прочитания 0 коментара
Асен Василев за бюджета: Сигурен съм, че за "прасето касичка" ще има много пари

"Сигурен съм, че за "прасето касичка" ще има много пари", каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред медиите в парламента във връзка с бюджета на държавата за 2026 година. По думите му, ако не се заделят 4 млн. лв. за ББР - пари ще има. "Докато управляващите са на председателски съвет да си разпределят порциите и постовете в държавата, изтекоха проектите на бюджет на НЗОК и НОИ и са меко казано скандални. Силно се надявам това да бъде някаква лоша шега от управляващите", каза още Василев. 

Той заяви, че няма една дума и една стотинка за младите лекари, въпреки че вчера управляващите са късали ризи. По думите му управляващите са бръкнали и в джоба на всички работещи и фирми, 600 лв. на година допълнителни осигуровки за пенсии. 

Социалните плащания и БСП

Той обърна внимание, че в бюджета майчинските са замразени, както и други социални плащания. 

"Още нещо има, което е абсолютно скандално. То е, че това нещо става с подписа на министър от БСП. Г-н Гуцанов, ако с подписа си внесе този бюджет, това означава, че БСП са се отказали напълно от всякакви социални политики и са се присъединили към кочината на голямото "Д", добави Василев. ОЩЕ: Ръст на инфлацията и икономически затруднения: Очаквания и критики към Бюджет 2026

"Лукойл" и планът на правителството

Акад. Николай Денков коментира и санкциите срещу "Лукойл", като посочи, че още от обявяването на санкциите, от "Продължаваме промяната" се опитват да разберат какъв е плана на правителството за действие.

"В Германия, защото предварително е свършена работа, получиха дерогация - именно, защото средствата остават в германското правителство. Във Финландия над 400 бензиностанции стоят с табелка "Затворено, не продаване". Това, което се опитваме да разберем от управляващите - има ли план. Единственото, което получаваме са бодряшките отговори, че до 31 декември гориво има", каза още Денков. 

Според него гориво на 1 януари няма да има, а може би и преди това. "Затова е изключително важно да знаем какъв е планът на правителството", заяви Денков.

Той попита ще влезе ли управител в "Лукойл", с какъв екип, осигурени ли са вноските на нефт и как ще бъдат плащани. "Не плаша никого, правителството трябва да излезе пред обществото и да обясни как ще действа през следващите дни", заяви още Денков. ОЩЕ: Като зимата и санкциите на САЩ ни изненадаха

Смяната на Киселова

Денков коментира и ротацията в парламента и оттеглянето на Наталия Киселова. Според него след театралното изпълнение на Борисов, все нещо е трябвало да се случи. "Това е единственото, което им се е видяло безопасно", каза Денков. 

Деница Китанова
