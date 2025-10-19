Международният валутен фонд (МВФ) настоява Украйна да девалвира националната си валута, съобщи агенция Bloomberg, като се позовава на свои източници. "Централната банка на Украйна е под натиск от Международния валутен фонд, който настоява за девалвация на националната валута - гривната, в разкъсваната от войната държава. Това предложение може да провокира напрежение в Киев преди важни преговори за нов пакет от заеми", пише Bloomberg.

Увеличаване на бюджетните приходи

Според източници на агенцията МВФ подчертава ползите от контролираната девалвация на гривната като стъпка, която би могла да помогне за укрепване на нестабилното финансово положение на Украйна чрез увеличаване на бюджетните приходи, деноминирани в националната валута.

Централната банка в Киев обаче, все още не е готова да предприеме този ход. Агенцията съобщава, че Националната банка на Украйна се противопоставя заради риска от потенциални щети върху икономиката на страната.

Още: Berliner Zeitung: Украйна е пред фалит, има риск и за цяла Европа

"Прогнозната полза е ограничена, тъй като бюджетът на Украйна разчита в голяма степен на пряка международна помощ, а девалвацията може да предизвика и инфлация, която би могла да разруши финансовия буфер", се посочва в още доклада, цитиран от Bloomberg.

Агенцията подчертава също, че подобен ход може да има и политически последици за Киев и е малко вероятно властите на страната да вземат подобно решение.

Още: Украйна работи с МВФ по нова програма за кредитиране