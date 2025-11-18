На комисия: Приеха вдигането на минималната заплата и по-високата пенсионна вноска

Парламентарната комисия по бюджет и финанси одобри на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 г., изготвен за първи път в евро. Проектът предвижда минималната работна заплата да стане 620,20 евро, минималният осигурителен доход – 620,20 евро, а максималният – 2352 евро. Осигурителната вноска за фонд "Пенсии" се увеличава с 2 процентни пункта. Входираните разчети показват общи приходи и трансфери от 15,256 млрд. евро, включително 6,329 млрд. евро от държавния бюджет.

Дебатът

Работодателските организации остро възразиха срещу промените. Румен Радев от АИКБ заяви: "Не приемаме на този бюджет. Не подкрепяме увеличаване на минималната заплата 620 евро от 1 януари... автоматизмът на определяне на минималната работна заплата е дълбоко поречен". Той определи като неприемливо и увеличението на осигурителната тежест, което според бизнеса ще доведе до ръст на разходите между 10 и 13%. Работодателските организации настояха и срещу вдигането на максималния осигурителен доход. Още: Кабинетът внесе спорния бюджет: Средната пенсия става 541 евро, минималната заплата - 620 евро

Опозицията също атакува бюджета. Мартин Димитров предупреди за риск от повече сива икономика: "Няма икономическа логика, че това е възможният бюджет, това е най-лошият". Асен Василев попита защо се вдигат вноски и тавани, но не и максималната пенсия или обезщетенията: "Всеки човек ще се запита защо, плащайки повече, не получава повече?"

Социалният министър Борислав Гуцанов защити проекта, като подчерта, че минималната заплата се определя по закон: "Никой не може да живее с 1200 лв. или 620 евро". Той отхвърли тезите, че вдигането на заплатите ще изгони инвеститорите: "Не можем с ниски заплати и ниско заплащане да бъдем атрактивни". Гуцанов съобщи, че работната група за методика за определяне на минималната заплата продължава работа още шест месеца.

Какво предвижда бюджетът?

В бюджета са заложени и мерки за демографска подкрепа: обезщетението за втората година майчинство се увеличава от 398,81 на 460,17 евро, а процентът при завръщане на работа става 75%. Още: Заплатите отиват надолу заради бюджет 2026: Сметките на БСК

Проектът предвижда осъвременяване на пенсиите от 1 юли 2026 г. по "швейцарското правило" с около 7–8%, минималната пенсия да се повиши до 346,87 евро, а максималната да остане 1738,40 евро.

Синдикатите подкрепиха увеличението на осигурителната вноска. Ася Гонева от КНСБ заяви, че мярката е "стъпка в правилна посока", но предупреди, че ограничаването на максималния осигурителен доход ощетява бъдещите пенсии на хората с по-високи доходи.

Въпреки широките спорове, законопроектът беше приет на първо четене и предстои разглеждане в пленарната зала.