Не обедняваме, но и не забогатяваме: Анализ на член на Фискалния съвет

Ако намалее правителствената активност, инфлацията доста силно ще намалее и ще се свие. Когато има 25-26% нарастване на работните заплати в публичния сектор и когато има между 18 до 25-26% нарастване на заплатите в останалите сектори, то е нормално инфлацията да се качи. Инфлацията се поражда от увеличаването на доходите. Това заяви бившият заместник-министър на финансите Любомир Дацов, който сега е член на Фискалния съвет пред bTV.

Още: Възможните катастрофи в бюджета: Любомир Дацов вижда решение във вдигане на данъците

По-бедни или по-богати сме?

Той бе категоричен, че по никакъв начин не се обеднява. Големият проблем е, че журналистите твърдят, че обществото забогатява. Ако не гледаме по-далеч от носи си, тогава може да се случат много лоши неща, предупреди Любомир Дацов. Според него в момента България губи позиции да изнася стоки.

Още: Любомир Дацов: Отиваме на дефицит 4-5% в бюджет 2025, но има няколко сценария (ВИДЕО)

Той отбеляза още, че балансът в икономиката, ако не съществува, винаги се получават разминавания и диспропорции. Много хора предпочитат да има динамика и искат висок ръст на заплатите, но това води, че когато има растеж на заплатите, тогава едни хора се оправят много по-добре, за разлика от други. Масата хора много трудно реагират на бързите промени и трудно да се оправят, коментира Дацов.

Според него дори и в добри времена на бърз растеж на икономикат, разделенията в обществото се увеличават. Любомир Дацов похвали работата на НАП и на Агенция "Митници" затова, че добре събират средствата в бюджета.

Още: Ще има ли воля да се спре увеличението на заплатите в МВР и отбраната? Член на Фискалния съвет размаха пръст