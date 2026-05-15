Анимационерите се завръщат на живо с концерт на Vidas Art Arena

Концертите на Анимационерите не се случват често и точно затова всяка тяхна поява на сцената е събитие. На 10 юни Георги Згуров-Гурко и компания забиват на Малката сцена на Vidas Art Arena в Борисовата градина, с подкрепата на Fest Team. Концертът е след по-малко от месец, на 10 юни на Vidas Art Arena, Малка сцена. Билетите са в продажба в мрежата на Ticket Station на цени, които стартират от 15 евро.

Откакто Анимационерите забиха знамето си на територията на българския алтернативен рок в края на 90-те, нищо в нея не звучи постарому. Създадени през 1997 г., Анимационерите се превръщат в една от най-интригуващите банди на българската алтернативна сцена. Групата е известна със своя експериментален подход и звучене, което не можеш да сбъркаш и ето така се става истински пионер в българската инди музика.

Бандата, начело с любимия Георги Згуров-Гурко, става популярна през 2000 г., когато получава наградата за "Най-добър рок/алтернативен хит" за песента "Красивата Лулу". През 2004 г. групата е отличена и с приза "Най-добър рок албум" за записа им "Плюс". А от 1998 до 2002 г. Анимационерите са част от независимия лейбъл "Жълта музика", заедно с "Остава", "Уикеда" и "Блуба Лу". Зад гърба си имат три албума: "А" (2000), "Plus" (2003) и "Animacionerite" (2016). Парчета като "Snowboard", "Plus", "Карам като луд", "Има риск" и други и до днес събират десетки хиляди слушания в стрийминг платформите.

В звука им електронният рок се преплита с алтернативния, а текстовете им са без аналог на родната сцена. В "Snowboard", "Карам като луд", "Има риск", "Красивата Лулу", Анимационерите говорят за обикновени неща така, че да звучат странно, и за странните - така, че да звучат близки. Точно затова трудно ще намерите втора група, която пише като тях. Днес Анимационерите са Георги Згуров-Гурко (вокал), Цветан Методиев (синтезатор), Антон Велев (китара), Росен Ватев (барабани) и Мартин Евстатиев (бас).

Техните концерти са наистина рядко срещани събития, но за сметка на това – нетърпеливо чакани от феновете им. Участията на Анимационерите на живо всеки път са различни и винаги си заслужават чакането. Билетите за концерта им на 10 юни на Vidas Art Arena са в продажба в мрежата на Ticket Station на цени, които стартират от 15 евро. Повече информация за събитието следете тук.