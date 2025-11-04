Любопитно:

Обезщетението за безработица в София е по-високо от минималната работна заплата

04 ноември 2025, 17:17 часа 298 прочитания 0 коментара
Обезщетението за безработица в София е по-високо от минималната работна заплата

Обезщетението за безработица в София продължава да е над минималната работна заплата. Това показват най-новите данни на Националния осигурителен институт (НОИ), цитирани от БНР. Обезщетението за безработица за мъжете в столицата е средно 1260 лева, тоест е по-високо и от минималната работна заплата от 1213 лева, която се предвижда за догодина. Обезщетението на жените без препитание в София по последни данни е 1048 лева.

Обезщетения за страната

Следват безработните мъже във Варна – с малко над 1007 лева средно обезщетение. В нито една друга област в страната сумата не надвишава 1000 лева.

Още: От единия джоб в другия: Бюджет 2026 вдига държавни заплати, като увеличава данъци и осигуровки

Най-ниското обезщетение получават хората без препитание в Кърджали – 669 лева, следват Видин и Хасково – средно 676 лева.

Данните на НОИ показват, че средното обезщетение за безработица за цялата страна е средно 827 лева. 

Регистрираните безработни с право на обезщетение в цялата страна са общо малко над 58 000 души. Те са 40% от всички записани в бюрата по труда 148 000 души без препитание.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Колко пари отделя България за социални обезщетения?

Минималният дневен размер на обезщетението за безработица за тази година е 18 лева, а максималният – 107,14 лева.

Срокът на изплащане на обезщетенията варира от 4 до 12 месеца и зависи от продължителността на осигурителния стаж на всеки.

По закон право на парично обезщетение за безработица имат тези, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Обезщетения минимална работна заплата минимална заплата безработни българи обезщетение за безработица
Още от Финанси
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес