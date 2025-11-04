Обезщетението за безработица в София е по-високо от минималната работна заплата

Обезщетението за безработица в София продължава да е над минималната работна заплата. Това показват най-новите данни на Националния осигурителен институт (НОИ), цитирани от БНР. Обезщетението за безработица за мъжете в столицата е средно 1260 лева, тоест е по-високо и от минималната работна заплата от 1213 лева, която се предвижда за догодина. Обезщетението на жените без препитание в София по последни данни е 1048 лева.

Обезщетения за страната

Следват безработните мъже във Варна – с малко над 1007 лева средно обезщетение. В нито една друга област в страната сумата не надвишава 1000 лева.

Най-ниското обезщетение получават хората без препитание в Кърджали – 669 лева, следват Видин и Хасково – средно 676 лева.

Данните на НОИ показват, че средното обезщетение за безработица за цялата страна е средно 827 лева.

Регистрираните безработни с право на обезщетение в цялата страна са общо малко над 58 000 души. Те са 40% от всички записани в бюрата по труда 148 000 души без препитание.

Минималният дневен размер на обезщетението за безработица за тази година е 18 лева, а максималният – 107,14 лева.

Срокът на изплащане на обезщетенията варира от 4 до 12 месеца и зависи от продължителността на осигурителния стаж на всеки.

По закон право на парично обезщетение за безработица имат тези, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването.