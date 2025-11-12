Обрат на европейските борси след публикуване на корпоративни отчети

Европейските фондови борси стартираха с повишения в сряда сутрин след публикуване на редица корпоративни отчети. Германският индекс DAX нарасна с 0,9 процента до 24 315 пункта, а Euro Stoxx 50 постави нов рекорд с ръст от 0,8 процента до 5772 пункта, пише БТА. В Париж CAC-40 расте с 0,7 на сто до 8215,31 пункта, а швейцарският SMI е нагоре с 0,5 на сто до 12 764,30 пункта.

Пазарът се връща към възходяща тенденция

"Това слага край на консолидацията и връща пазара към възходяща тенденция“, коментира пазарен участник в началото на търговията.

Още: Европейският бизнес ще усети тежестта на американските мита през 2026 г.: Проучване

Ръстът на индекса се подкрепя от догонващите френски акции, както и от силното представяне на борсите в Мадрид и Милано. След спада от миналата седмица DAX също възстанови позициите си.

"Европа отново е в центъра на вниманието“, казва друг анализатор, подчертавайки, че отчетният сезон значително надминава очакванията, което оказва силна подкрепа на пазарите.

Индексът вече е пробил низходящия си тренд, което според анализаторите означава край на консолидацията, продължила от 9 октомври. Следващата цел е зоната на съпротива между 24 500 и рекордното равнище от 24 770 пункта.

Още: Европейските борси се движат разнопосочно след срива на Уолстрийт

Позитивното настроение се поддържа и от окончателното прекратяване на блокирането на работата на правителството на САЩ, както и от очакванията за икономически подем през следващата година.

Корпоративните отчети подкрепят ръста

Най-големият печеливш в DAX засега е Brenntag. Компанията отчете малко по-висока от очакваната печалба за третото тримесечие и ограничи годишната си прогноза за оперативна печалба в долната граница на диапазона. Според трейдъри това вече е било калкулирано в цената на акциите след рязкото понижение през предходните месеци. Акциите поскъпнаха с 4,6 процента.

RWE продължи възхода си с ръст от 3,9 процента, след като печалбата за тримесечието намаля по-слабо от очакваното. Наличието на еднократни ефекти според пазарни наблюдатели не влияе негативно на цената на акциите.

Акциите на Eon обаче поевтиняват с 0,3 процента след публикуването на отчетите. „Резултатите са стабилни, но цената на акциите се движи странично под годишните върхове“, коментира участник на пазара.

Bayer добави 0,8 процента към стойността си, след като компанията надмина очакванията за печалба, основно благодарение на аграрния бизнес, който изненада положително.

Infineon е с ръст от 0,9 процента, след като производителят на чипове прогнозира възходящ тренд през следващата година.