Откриха второ международно летище в Мумбай

09 октомври 2025, 17:30 часа 316 прочитания 0 коментара
Министър-председателят на Индия Нарендра Моди откри днес новото международно летище "Нави Мумбай", с което осъществи важна стъпка към разширяването на авиационната мрежа на страната, съобщи БТА.

Очаква се летището да започне работа през декември, превръщайки Мумбай в единствената индийска метрополия с две международни летища. Новото съоръжение ще облекчи трафика на летище "Чхатрапати Шиваджи Махарадж"  - едно от най-натоварените в страната, и има за цел да се превърне в ключов пътнически и товарен хъб за Азия.

Проектът, реализиран от "Адани груп" на стойност около 2,2 млрд. долара, е част от усилията на Индия да модернизира инфраструктурата и да подобри въздушната свързаност на страната на фона на бързо растящата икономика и увеличаващите се пътувания по въздух.

През последното десетилетие индийското правителство е открило и модернизирало десетки летища, за да улесни връзките между по-малките градове и да засили товарния транспорт. Броят на летищата в страната е нараснал до 160 от 74 през 2014 г.,

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
