Пакост или лакомство в Бюджет 2026: Симеон Дянков посочи, че ще има повече за "чантаджиите"

Пакост или лакомство с Бюджет 2026?

Той обясни, че тепърва предстои бюджетът да мине през Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), през Министерски съвет и след това през Народното събрание. Бюджетът все още го няма поради широката коалиция - БСП са леви, "Има такъв народ" са десни, а в центъра са ГЕРБ и ДПС, които искат да покажат социален бюджет, очерта картината Дянков. Припомняме, че досега никой не е видял проектът, но парадоксално Надзорния съвет на НОИ одобри проект на бюджет за ДОО (държавно обществено осигуряване) на 29 октомври.

Дянков отчете, че в бюджета на НЗОК и НОИ вече има промени, а от вчера вече има идея минималната работна заплата да се увеличи на 620 евро или 1213 лв. Само от два дни разходите са допълнително 330 млн. евро в Бюджет 2026, изчисли Симеон Дянков.

Според него Министерство на финансите е в ролята на главен счетоводител на държавата и събира мненията на коалицията за парите на България. "Правителството увеличава социалните осигуровки с 2% и май се оказа, че не е фантасмагория вдигането на данъците в бюджета. Около 600 000 души, които работят в държавната администрация, не се плащат такива осигуровки. Сега хора, които работят в частния сектор, ще плащат повече, за да има още повече чантаджии - т.е. увеличението на заплатите в администрацията", изтъкна бившият финансов министър.

Той допълни, че с бюджета няма да се строи инфраструктура. В крайна сметка ще пострадат пътищата и магистралите, или ще се строи, но няма да се фактурира строителството. Така топката ще се прехвърли за следващите години и е много опасно, предупреди Дянков.

Симеон Дянков не очаква и в края на 2025 г. България да завърши с 3% дефицит. Реалният дефицит в момента не е 3%, а 6%, посочи председателят на Фискалния съвет. Дянков предупреди, че ако постоянно има голям дефицит в бюджета, "снежната топка" се увеличава и България може да изпадне в свръхдефицит през 2027 година.

"В процедура по свръхдефицит, Европейската комисия задава рамката за бюджета за следващата година - можем да искаме определени харчове, но ЕК да ни размаха пръст и да ни каже, че не може да се заделят. Това ще наложи да се направят много болезнени промени. Със сигурност тогава ще се наложи, но и сега най-вероятно ще се наложи правителството да вдигне осигуровките", каза още Дянков.

Според него, ако сега се обвинява Асен Василев за финансовата ситуация, след 2 години пък може да е виновен Иван Костов. Симеон Дянков очаква до края на ноември месец България да има Бюджет 2026. Въпреки това никой не търси Фискалния съвет за мнение, касаещо държавните пари.

