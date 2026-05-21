Сърбия бясна: Албанският представител на "Евровизия" целунал знамето на Косово (ВИДЕО)

21 май 2026, 10:09 часа
Дни след финала на "Евровизия", спечелен от България, коментарите около конкурса не стихват.

В Сърбия има няколко скандала, свързани с "Евровизия", които бушуват в момента. Единият е напрежението с Хърватия, защото сръбското жури присъди 0 точки на хърватските представители - женската група "Lelek" и това нажежи страстите между двете страни.

Другият скандал е по сръбско-албанска линия.

Критики към албанския представител

В социалните мрежи в Сърбия се коментира широко албанският представител на тазгодишния конкурс Алис, който в едно от интервютата си е целунал знамето на Косово. Тази постъпка разбуни духовете в Сърбия и мнозина осъдиха този, според тях, недопустим политически акт.

Клип от Виена, заснет зад кулисите на надпреварата, започна да циркулира в социалните мрежи.

Във видеото се посочва, че по време на участието си в "Евровизия" албанският певец е направил изявление за страницата на "Евровизия Косово", а малката балканска страна от години няма право да участва в конкурса.

На видеото се вижда, че след като поздрави своите почитатели в Косово, Алис целува косовското знаме. Това веднага предизвика буря от реакции в Сърбия, като певецът беше обвинен, че директно нарушава строгия протокол на "Евровизия", забраняващ политизирането на конкурса.

Мнозина сърби са бесни и ясно заявяват, че подобни политически провокации нямат абсолютно никакво място на събитие, което официално е обявено за музикално, а не за политическо.

Скандал и между журналисти

Този скандал обаче не беше единственият по оста Сърбия - Косово. Допълнителна буря предизвика сблъсък в прес центъра на "Евровизия", където член на сръбската делегация се е опитал да предотврати развяването на знамето на Косово.

Стана ясно, че по време на финала в медийния център е присъствал Алберт Лимани, член на "Евровизия Косово", който е спрял жена от сръбската делегация по време на опита ѝ да свали косовското знаме.

Жената се е обърнала към групата албанци в медийния център, обявявайки, че "това знаме не е разрешено тук".

"Докато празнувахме представянето на Албания на "Евровизия" заедно с други колеги в медийния център във Виена, една жена от сръбската делегация дойде и се опита да ни отнеме знамето на Косово, казвайки ни, че това знаме не е позволено тук. Разбира се, тя се опита да го докосне, но аз не ѝ позволих и тя се отдръпна. Знамето на Косово ще се вее и ще бъде позволено навсякъде и ние ще го защитаваме на всяка цена", заяви той.

Ситуацията е приключила без по-нататъшна ескалация.

