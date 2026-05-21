Убил сърна: Хванаха бракониер във Видинско

40-годишен жител на Белоградчик, отстрелял едър дивеч без надлежното разрешение, е бил задържан в ареста на районното управление в града, съобщават от ОДМВР-Видин.

Вчера, полицейски служители спрели за проверка лек автомобил “Ауди“, в купето на колата установили ловни принадлежности и сурово месо от животински произход.

Водачът не е представил разрешително за ловуване. Оперативна група извършила оглед на превозното средство в присъствието на служители от ОДБХ-Видин и РДГ-Берковица.

Още: Убил две кошути: Хванаха криминално проявен бракониер

Разследващите иззели законно притежавана от мъжа ловна карабина, патрони, гилза, прясно разфасовано трупно месо, глава на сръндак, ловни аксесоари и оборудване.

В хода на проведените оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия било изяснено, че той е отстрелял сърната с един изстрел същия ден рано сутринта в землището на с. Крачимир – без писмено разрешително съгласно Закона за лова и опазване на дивеча.

На мястото е извършен оглед. Работата по случая продължава в рамките на образувано досъдебно производство по чл.237, ал.1, от НК.

Още: Хванаха бракониер, ловувал с карабина край Сандански