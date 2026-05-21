Спорт:

Убил сърна: Хванаха бракониер във Видинско

21 май 2026, 10:03 часа 890 прочитания 0 коментара
Снимка: Изпълнителна агенция по горите
Убил сърна: Хванаха бракониер във Видинско

40-годишен жител на Белоградчик, отстрелял едър дивеч без надлежното разрешение, е бил задържан в ареста на районното управление в града, съобщават от ОДМВР-Видин.

Вчера, полицейски служители спрели за проверка лек автомобил “Ауди“, в купето на колата установили ловни принадлежности и сурово месо от животински произход.

Водачът не е представил разрешително за ловуване. Оперативна група извършила оглед на превозното средство в присъствието на служители от ОДБХ-Видин и РДГ-Берковица.

Още: Убил две кошути: Хванаха криминално проявен бракониер

Разследващите иззели законно притежавана от мъжа ловна карабина, патрони, гилза, прясно разфасовано трупно месо, глава на сръндак, ловни аксесоари и оборудване.

В хода на проведените оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия било изяснено, че той е отстрелял сърната с един изстрел същия ден рано сутринта в землището на с. Крачимир – без писмено разрешително съгласно Закона за лова и опазване на дивеча.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

На мястото е извършен оглед. Работата по случая продължава в рамките на образувано досъдебно производство по чл.237, ал.1, от НК.

Още: Хванаха бракониер, ловувал с карабина край Сандански

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
задържан сърна бракониер незаконен лов
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Редактор
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес