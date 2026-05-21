След удар в дърво: Млада шофьорка е с опасност за живота

21 май 2026, 9:48 часа
Снимка: БГНЕС
Млада шофьорка е в болница с опасност за живота след челен удар в дърво, съобщават от ОДМВР-Бургас.

На 20.05.т.г. около 08.27 ч. в района между разклоните за карнобатските села Кликач и Чукарка по пътя Карнобат – Айтос, поради загуба на контрол, самокатастрофира,

блъскайки се в крайпътно дърво и спирайки в близката нива, лек автомобил “Рено Клио“, с бургаска регистрация, управляван от 19 годишна карнобатлийка.

Пострадалата е с фрактури на таз, двете рамена и ребрата и пневмоторакс, е настанена за лечение в отделение “Реанимация“ на болница “Сърце и мозък“, с опасност за живота.

Спасиана Кирилова
