След удар в дърво: Млада шофьорка е с опасност за живота

Млада шофьорка е в болница с опасност за живота след челен удар в дърво, съобщават от ОДМВР-Бургас.

На 20.05.т.г. около 08.27 ч. в района между разклоните за карнобатските села Кликач и Чукарка по пътя Карнобат – Айтос, поради загуба на контрол, самокатастрофира,

блъскайки се в крайпътно дърво и спирайки в близката нива, лек автомобил “Рено Клио“, с бургаска регистрация, управляван от 19 годишна карнобатлийка.

Пострадалата е с фрактури на таз, двете рамена и ребрата и пневмоторакс, е настанена за лечение в отделение “Реанимация“ на болница “Сърце и мозък“, с опасност за живота.

