Бивш македонски премиер: България ненужно си навлича гнева на македонците

"Ако целият гняв на македонците за името е към Гърция, кой кара сега България да бъде адвокат на Гърция и да поеме този гняв върху себе си. Така бившият македонски премиер Любчо Георгиевски коментира в социалната мрежа "Фейсбук" в контекста Преспанския договор и обръщението българския външен министър към политиците от Северна Македония с думите "северномакедонски колеги". Според него между двете държави има достатъчно стари проблеми, за да може някой да си измисля нови.

Скандалът за "северномакедонски колеги"

Припомняме, че обръщението на Велислава Петрова - Чамова бе повод и българския посланик в Скопие да бъде привикан в македонското външно министерство.

Външният министър на Скопие възропта и срещу употребата на термина "северомакедонски" в изявление на българската му колежка.

"Същевременно бих искал да напомня, че употребата на термина "северомакедонски" за позоваване на македонския народ е неправилно и неуместно. Македонците са си македонци. Това не е въпрос на политика, а на фундаментално уважение към идентичността и достойнството на един народ.

Обвинения към България

България по думите му - през цялото време демонстрира двоен стандарт за име, история и човешки права по отношение на Гърция и Северна Македония.

"Българската официална политика твърди, че проблемът е само в историята и признава настоящето. Очевидно с тази терминология има проблеми с настоящето. До ветото почти всички български президенти и премиери без проблем използват "македонски народ" и "братя македонци"?!", отчита още Георгиевски.