Станислав Генчев се раздели изненадващо с Ботев Пловдив, въпреки добрите резултати на отбора. Той пое "канарчетата" през май месец, когато собственик и президент на клуба беше вече покойният Илиан Филипов. Очакванията са новото ръководство на пловдивския гранд да бъде изградено около бизнесмена Мило Борисов. Генчев говори пред колегите от "Sportal", като заяви, че за него раздялата не е изненадваща и е знаел, че рано или късно вече няма да бъде треньор на Ботев Пловдив.

Станислав Генчев: "Изненада може да е за вас, но не и за мен"

В момента Ботев Пловдив е на четвърто място в Първа лига, като след 15 мача има актив от 24 точки. "Жълто-черните" спечелиха 7 от срещите си, завършиха наравно 3 пъти и допуснах 5 загуби. Ето какво каза Станислав Генчев за радялата с "канарчетата": "Изненада може да е за вас, но не и за мен. Беше ми ясно какво ще се случи, след като разбрах кои са новите хора, които идват. Ако бяхме били ЦСКА, щяха да изчакат седмица и да ме махнат след Черно море.

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"Ясно ми е, че мотивът е личен"

Защо ме махат? Бях подготвен, че такова нещо ще се случи. Не съм обиден, за мен хората от новото ръководство не съществуват. Ясно ми е, че мотивът е личен, защото през последните 8 мача сме спечелили най-много точки и сме вкарали най-много голове. ЦСКА победи Лудогорец, Левски и ЦСКА 1948, а ние им отбелязахме три попадения. Нека феновете да продължат да подкрепят отбора в битката за Европа. Ботев има добри футболисти".

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