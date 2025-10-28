Правителството на задна? Минималната заплата е разписана 620 евро от 1 януари, но може и да не е

На практика не е ясно дали минималната работна заплата (МРЗ) ще стане 1213 лева (620 евро) от 1 януари. Това стана ясно от думите на социалният министър Борислав Гуцанов, който увери, че бил "подписал" размера на МРЗ, но думите му "дотук предложенията, които се дискутират, също са около тази сума" подсказват, че дебатите около точната сума още текат.

Министърът присъства на кръгла маса на тема „Детство без насилие“, която се провежда в Националната спорта академия, организирана от председателя на Комисията по младежта и спорта в Народното събрание Габриел Вълков.

"Законът е такъв, че размерът да бъде 1213 лв. Това мина през Националния съвет за тристранно сътрудничество, подписано е от мен. Вече трябва да се види в бюджета кое е възможно и кое не, както и какви ще бъдат параметрите по този въпрос", допълни той. "Всяко едно предложение трябва да мине през Съвета за съвместно управление, това е стандартна практика. Смятам, че ще стигнем до тези виждания: швейцарското правило, минималната работна заплата, найуязвимите слоеве в страната да не пострадат. За 9 месеца не сме позволили по никакъв начин да има пострадали хора в социалната част и намерихме средства за всичко. В нашата област всичко върви нормално", каза още Гуцанов.

Той увери, че всеки ден има разговори за бюджета. "Няма ден през последните седмици, в който да не говорим за бюджет. В толкова сложна обстановка няма напрежение, защото нещата трябва да бъдат изпипани по възможно найдобрия начин", категоричен бе Гуцанов.

От няколко дни синдикатите предупреждават, че правителството иска да промени формулата за минималната заплата. В момента формулата е разписана в Кодекса на труда и тя се определя като 50% от средната брутна за период от 12 месеца, който включва последните две тримесечия на предходната година и първите две на текущата. Точният размер на минималната заплата се определя до 1 септември на текущата година.

Припомняме, че по време на заседанието на тристранката стана ясно, че родителите на ученици остават без гъвкаво работно време, а МРЗ няма да е 620 евро от 1 януари. Освен това продължават и широките дебати около параметрите на Бюджет 2026, който правителството трябва да внесе в законовия срок до края на октомври в пленарна зала. Очакванията са това да стане в последния възможен момент - петък, 31 октомври следобед, поради продължаващите дебати около мерките и параметрите.

