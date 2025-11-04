Премиерът: Евроскептиците водеха, но сега сме 7% в полза на доверието към еврото

Приемането на еврото от 1 януари 2026 г. е "един от най-важните етапи в европейския път на България", каза премиерът Росен Желязков по време на конференцията на високо равнище "България на прага на еврозоната". Събитието е организирано от Министерството на финансите и Българската народна банка (БНБ) и се провежда в резиденция "Бояна" днес, 4 ноември. Форумът е част от комуникационната кампания за въвеждане на еврото в България от догодина, като в него участват управителят на Европейската централна банка Кристин Лагард, управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева, еврокомисарят по икономиката Валдис Домбровскис, управляващият директор на Европейския механизъм за стабилност Пиер Граменя и др.

Еврото не е "самоцел"

"Нашата цел не е присъединяването, а да сме част от еврозоната. Вашето присъствие е ясен знак за силната европейска солидарност и партньорство, за обединена Европа", обърна се Желязков към гостите. "България днес стои на прага на един важен в своето историческо развитие момент. От 1 януари страната ни ще стане част от държавите, приели еврото като своя валута, а не като чужда валута", заяви той. По думите му - това е пълноправно участие в европейската икономическа архитектура, по-високо ниво на доверие на инвестициите, по-висока финансова стабилност, защита от външни шокове, ускорено икономическо развитие и по-висока конкурентоспособност.

Решението е с "огромно политическо, икономическо и обществено значение", то е "последователна работа на поколения български политици, експерти, гражданското общество", допълни премиерът.

"Този път не беше и не е лесен, той не е и не беше кратък. Започна още с присъединяването на България към ЕС, когато бе поет ангажиментът, че България ще бъде част от еврозоната. След това страната пое редица ангажименти за решаване на дългогодишни проблеми – реформите не бяха лесни, но бяха необходими, за да подобрим институционалната среда у нас. Сега България е по-добра страна за живеене и за бизнес благодарение точно на този процес", смята Желязков.

Росен Желязков: България е подготвена във всички аспекти

Днес България е подготвена във "всички аспекти" – законодателна рамка, логистична подготовка, платежни механизми, защита на потребителите, каза премиерът. Според него най-важният компонент е доверието на гражданите – то "тенденциозно е подкопавано през годините от антиевропейски политически играчи", които използваха "неверни внушения, спекулативни твърдения, дори страх". Въпреки това мнозинството от българите "продължават да избират със сърцето си европейския път. Убеден съм, че колебанията на българите относно еврото ще се разсеят съвсем скоро", добави Желязков.

"Когато започна информационната кампания, имаше превес на евроскептиците, в момента сме 7% в полза на доверието към еврото. Българският бизнес подкрепяше и подкрепя тази стъпка. С над 20 пункта нараства информираността на българските граждани. Социологическите проучвания показват, че те очакват положителните ефекти в средносрочен, но най-вече в дългосрочен план. За правителството и бизнеса е ясно, че това е възможност, която трябва да бъде използвана, но с допълнителни мерки", каза премиерът.

"Уверен съм, че от 1 януари 2026 г. България ще посрещне новата валута като символ на зрялост на нашата европейска демокрация", добави Желязков.

