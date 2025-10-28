Продуктът се оскъпява или намаляват заплатите: Експерти за вдигането на осигуровките

Вдигането на осигуровките е възможно най-лошото решение. Това каза в сутрешния блок на Нова телевизия Любомир Дацов, член на Фискалния съвет във връзка с идеята за вдигане на осигуровките с 2%. Той обърна внимание, че България в момента има средно ниво на осигуровките в Европа. "Сега с тези 2 процента ще влезем сред първите седем-осем държави с най-високи осигуровки в рамките на Европейския съюз", каза той. Според него това е грешна политика.

До какво ще доведе вдигането на осигуровките?

Дацов обясни, че осигуровките участват директно във формирането на цената на стоката.

"Освен, че с увеличението по някакъв несправедлив начин вдигаш тази осигуровка, защото през пенсия тя се преразпределя, т.е. тя директно вдига цената на труда и от там конкурентоспособността на всичко. Естествено и инфлацията, защото ти ще пордължаваш да помпаш инфлацията", каза Дацов.

От своя страна Любомир Иванов от Българската предприемаческа асоциация допълни, че или на човек ще му се намали заплатата, или ще се вдигне цената на това, което произвежда.

"Това е поредното проифнланционно нещо, което се прави, добави Иванов.