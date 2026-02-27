Кой е новият заместник-министър на транспорта Мурад Тюрк

Инж. Мурад Тюрк е назначен за заместник-министър на транспорта и съобщенията със заповед на служебния министър-председател Андрей Гюров, съобщиха от МТС.

Той има дългогодишен опит в управлението, контрола и изпълнението на проекти и програми, финансирани със средства от Европейския съюз. Работил е в Национална компания “Железопътна инфраструктура“, където е отговарял за координацията и мониторинга на ключови инфраструктурни проекти.

Професионалната му кариера включва и работа в компании от железопътния сектор, ангажирани с реализацията на мащабни проекти за модернизация на жп инфраструктурата. В рамките на тези проекти инж. Мурад Тюрк е заемал позиции като строителен инженер и експерт по обществени поръчки, с фокус върху координацията, техническото изпълнение и процедурите по възлагане.

Като строителен инженер той е участвал и в изграждането на един от най-значимите инфраструктурни проекти в столицата през последните години – третата линия на софийското метро.

Инж. Мурад Тюрк е магистър строителен инженер от Университета по архитектура, строителство и геодезия. Магистър строителен инженер е и от Технически университет Виена в рамките на програма за двойно дипломиране. Бил е дипломант-практикант в лабораторията към катедра “Пътища“ на Технически университет Виена. Владее английски, немски и турски език.

