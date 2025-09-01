Войната в Украйна:

Промяна в графика за изплащането на пенсиите през септември

01 септември 2025, 10:44 часа 258 прочитания 0 коментара
Промяна в графика за изплащане на пенсиите ще има през септември, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). Според Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж пощенските станции изплащат пенсиите и добавките към тях в периода от 7-о до 20-о число на месеца, за който се отнасят. Когато тези две дати са неработни дни, какъвто е случаят през този месец, изплащането започва и завърша на първите работни дни след тях.

Кога ще се изплащат пенсиите?

Така изплащането на пенсиите през септември т.г. чрез „Български пощи“ ще започне на 9 септември (вторник) и ще завърши на 23 септември (вторник). То ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция.

Преводите на сумите за септемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 9 септември 2025 г.

Обезщетения за майчинство и безработица 

На 2 септември на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец август.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 септември (понеделник).

 

