Работодатели предлагат вариант на бюджет без ръст на данъци и осигуровки

Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) има предложения за заместващи разчети на всяко от потенциално отпадналите приходни пера в Бюджет 2026. Това съобщи председателят й Румен Радев по време на конференция. По неговите думи, ако се съгласим като общество с 5 процента ръст на възнагражденията на всички, които са в публичния сектор, ефектът върху бюджета ще е около 570 млн., което надвишава ефекта от 2 процента ръст на осигуровките.

Ефектът от увеличаване на данък дивидент ще е минимален

Относно данък дивидент и готвеното увеличение от 5 на сто на 10 на сто, Радев посочи, че последните становища са получени и че ефектът за физическите лица е изключително минимален. За миналата година платеният данък дивидент за физически лица е 1,5 млн. лв. Много несериозно е да се подават драматично сигнали към инвеститори, а в крайна сметка да имаш минимален ръст, заяви Румен Радев.

Според председателя на АИКБ централният бюджет има един буфер, който е малко под милиард евро. Предложението ми е от там да бъдат изтеглени 300 млн. в частта на "ефект и позитиви", обясни Радев, цитиран от БТА.

Той изрази скептичност към възможностите на правителството, което според него се съобразява с политическия формат на тази "тройна плюс коалиция", затова разговорът им ще е в бюджетната комисия. Обсъждали сме възможностите за национален протест, в случай, че желанията ни не бъдат чути, тъй като той засяга всички. Надяваме се да има чуваемост в Народното събрание, но при изчерпването на една стъпка се преминава към друга, каза Румен Радев.

