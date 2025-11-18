Студио Actualno:

Работодатели предлагат вариант на бюджет без ръст на данъци и осигуровки

18 ноември 2025, 15:54 часа 208 прочитания 0 коментара
Работодатели предлагат вариант на бюджет без ръст на данъци и осигуровки

Асоциацията на индустриалния капитал (АИКБ) има предложения за заместващи разчети на всяко от потенциално отпадналите приходни пера в Бюджет 2026. Това съобщи председателят й Румен Радев по време на конференция. По неговите думи, ако се съгласим като общество с 5 процента ръст на възнагражденията на всички, които са в публичния сектор, ефектът върху бюджета ще е около 570 млн., което надвишава ефекта от 2 процента ръст на осигуровките.

Ефектът от увеличаване на данък дивидент ще е минимален

Относно данък дивидент и готвеното увеличение от 5 на сто на 10 на сто, Радев посочи, че последните становища са получени и че ефектът за физическите лица е изключително минимален. За миналата година платеният данък дивидент за физически лица е 1,5 млн. лв. Много несериозно е да се подават драматично сигнали към инвеститори, а в крайна сметка да имаш минимален ръст, заяви Румен Радев.

Още: След писмото на Пеевски: Финансовият министър не изключи опцията за коледни добавки към пенсиите

Според председателя на АИКБ централният бюджет има един буфер, който е малко под милиард евро. Предложението ми е от там да бъдат изтеглени 300 млн. в частта на "ефект и позитиви", обясни Радев, цитиран от БТА.

Той изрази скептичност към възможностите на правителството, което според него се съобразява с политическия формат на тази "тройна плюс коалиция", затова разговорът им ще е в бюджетната комисия. Обсъждали сме възможностите за национален протест, в случай, че желанията ни не бъдат чути, тъй като той засяга всички. Надяваме се да има чуваемост в Народното събрание, но при изчерпването на една стъпка се преминава към друга, каза Румен Радев.

Новият бюджет тегли ножа на икономиката: Финансист за заплатите в държавния и частния сектор

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Осигуровки работодатели АИКБ министър Румен Радев Бюджет 2026 данък дивидент
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес