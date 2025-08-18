Регистрация по ЗДДС: Трябва ли да се регистрирам и кога?

Разберете кога е задължително да се регистрирате по ЗДДС - основни правила, срокове и изключения, за да избегнете санкции и да сте изрядни пред закона

„Да се регистрирам или не по ЗДДС ?“ Това е един от въпросите, който възниква в главата на всеки предприемач. От гледна точка на българското законодателство съществуват два вида регистрация по ЗДДС - доброволна и задължителна. Доброволна или регистрация по избор (чл.100 ал. 1 и 2 от ЗДДС) може да направите чрез подаване на Заявление за регистрация по ЗДДС още по време на учредяване на Вашата фирма. Необходимо да се посочи само имейл на дружеството или на счетоводната фирма, която ще го обслужва. След като дружеството бъде вписано в Търговския регистър, в рамките на седем дни, данъчният орган НАП изпраща акт за регистрация на дружеството. Едно от предимствата на тази регистрация е, че като новосформирано дружество не възниква необходимост от проверка от НАП. Нещо, което не може да бъде избегнато при задължителната такава. Докато доброволната регистрация е бърза и опростена процедура и не е обвързана с конкретни данъчни срокове, то при задължителната такава следва да сме особено внимателни със законовите срокове, за да не сме в нарушение с тях и да получим глоби.

Кога Законът за данък добавена стойност (ЗДДС) предвижда задължителна регистрация?

На първо място и най-често срещана в практиката е преминаването на облагаемия оборот от 100 000 лв за последните 12 месеца. (чл.96 от ЗДДС). Този оборот включва всички продажби на стоки и услуги, които подлежат на облагане с ДДС със ставка 20% или 9%. Не трябва да забравяме и доставките с така наречената нулева ставка 0%, ако извършваме такива, например за износ и в рамките на ЕС - вътреобщностни доставки (ВОД). Тук е важно да направим разграничаване между доставките с нулева ставка и освободените/необлагаеми такива. Освободени сделки по правило не трупат оборот за задължителна регистрация. Такива са застрахователни услуги, финансови услуги, здравни и медицински услуги, религиозни и образователни дейности, предоставени от регистрирани вероизповедания, пощенски услуги и др. Изключение правят единствено застрахователните и финансовите услуги - те трупат оборот и ако се надхвърли 100 000 лв за 12 месеца отново възниква необходимост за регистрация по ЗДДС.

При достигане на облагаемия оборот от 100 000лв, се подава заявление за регистрация до 7-мо число на следващия месец.

Важно е да се отбележи, че ако оборотът е натрупан в рамките на 2 месеца заявлението се подава в рамките на 7-дневен срок от датата на достигане на оборота.

На второ място, регистрацията по ЗДДС е задължителна при вътреобщностно придобиване на стоки над 10 000 евро (19 557лева) в рамките на една календарна година. Вътреобщностно придобиване или ВОП имаме, когато се получават стоки от друга държава - членка на ЕС и стоките пристигат физически на територията на България. Сумата от 10 000 евро не включва ДДС платен в другата държава - членка и не се отнася за придобиването на нови транспортни средства и акцизни стоки. Заявлението за регистрация се подава не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на придобиването, с което се преминава споменатия праг. Дружество, което се е регистрирало на това основание, но премине прагът за облагаем оборот от 100 000 лева, подлежи на регистрация по ЗДДС на общо основание.

При специфични режими на третиране на ВОП, например режим „Складиране на стоки до поискване“ (чл. 15а ал.6 от ЗДДС) и при верига от последователни доставки с един транспорт (чл.65а), дружеството следва да се регистрира по ЗДДС, независимо от стойността на ВОП.

В днешно време, когато всеки бизнес е позициониран в социалните медии, необходимостта от реклама и маркетинг става един от задължителните разходи. Всеки, който рекламира бизнеса си през платформи като Мета (Facebook и Инстаграм),Google, LinkedIn Ads. или ползва чуждестранен лицензионен софтуер като Zoom, Microsoft 365, Canva, Slack, Asana и др. е длъжен задължително да се регистрира по ЗДДС на основание на чл.97а или така наречената частична регистрация. От нашата практика в Clevercash установяваме че много фирми имат пропуски тук. Затова ще изброим възможно по-подробно обхватът на тези услуги, без да претендираме за изчерпателност. Освен споменатите платформи, тук попадат и услуги за хостинг и домейн като SiteGround, GoDaddy, Namecheap, както и консултантски услуги от чуждестранни фирми, онлайн обучения, уебинари, дизайнерски услуги и др. Важно уточнение е, ако доставчикът е чуждестранен и няма регистрация по ДДС в България, данъкът трябва да бъде начислен и внесен от Вас като получател с така нареченото reverse charge или „обратно начисляване“. Как работи обратното начисляване? След като получите фактура и се регистрирате на това основание, следва да подавате месечна справка декларация, в която се самоначислява 20% ДДС и се внася в бюджета. Особено внимание трябва да обърнем и на сроковете по регистрацията - отново имаме 7 дни преди получаване на услугата, а при неспазването им глобите започват от 500 лв. На практика, трябва да се регистрираме на това основание още преди да сме поръчали съответната услуга. Плащането почти винаги става с карта и за да се признае този разход на фирмата е редно да се извърши от фирмената такава.

Важно е да отбележим, че при тази регистрация нямате право на приспадане на данъчен кредит за останалите стоки и услуги. И тук е съществената разлика, ако вече сте регистрирани по ДДС, тези услуги от чуждестранен доставчик няма да се оскъпят с 20% и няма да има реално/ефективно внасяне на данък в бюджета. Това е и една от основните причини фирми, които са в сферата на дигиталния маркетинг и IT сектора, да решат доброволно да се регистрират на всички основания още преди започване на дейност.

На задължителна регистрация на същото основание по чл.97а, подлежи и лице, което предоставя услуги (независимо за каква сума) към клиенти в ЕС, които са регистрирани по ДДС. Например ако сте фрийлансър и предоставяте маркетинг услуги на фирма от Испания, която е регистрирана по ДДС, за Вас възниква основание за регистрация по ЗДДС.

При преобразуване на търговско дружество, регистрирано по ЗДДС - вливане, сливане, или разделяне, за новия правоприемник също възниква задължение за регистрация.

Онлайн продажбите и специфичните режими - за какво трябва да внимаваме?

На следващо място регистрация по ЗДДС възниква и при електронна търговия и дистанционни продажби в рамките на ЕС. Например продавате дрехи през онлайн магазин и ги изпращате до клиенти във Франция и Германия, като стоката тръгва от България. Когато продавате на физически лица в ЕС и надвишите общия праг от 10 000 Евро трябва да се регистрирате по специален режим на облагане OSS (One Stop Shop) или по ДДС във съответната държава. Тук държавата ни предоставя два варианта - в единия случай е необходима регистрация по ДДС във всяка държава, където имате клиенти, което само по себе си е неудобно и твърде скъпо особено за фирми, които оперират в различни държави. Другият вариант е регистрация по режима OSS - регистрацията става в НАП като се декларират всички продажби към ЕС на едно място и се облага по ставките на държавите, където е клиента. След това НАП прехвърля автоматично данъците към съответна държава. Тази регистрация може и да стане доброволно, като не е необходимо да се чака преминаването на съответния праг. Някои платформи Amazon, eBay, Etsy са посредници и често поемат начисляването на съответното ДДС.

Съществува и специален случай на внос на стоки от трети страни до 150 Евро чрез електронна търговия. Тогава е необходима регистрация на IOSS (Import OSS) – аналог на OSS, но за вносни стоки с ниска стойност.

Как протича процедурата по регистрация по ЗДДС?

В случай че, не уведомим НАП навреме, че за нас е настъпило основание за регистрация по ЗДДС, а това може да бъде установено в контролно производство, може да се получим наказателно постановление. (То може да бъде обжалвано по реда на ДОПК и ЗАНН.)

Процедурата по регистрация се извършва в следния ред: след подаване на заявлението за регистрация от данъчната администрация се свързват на посочения имейл с искане за предоставяне на писмени обяснения. Важно е приходната агенция да има Ваш актуален имейл адрес! Това обстоятелство лесно може да бъде променяно с електронен подпис в системата на НАП. След като се разгледат документите данъчните органи се произнасят с решение в двуседмичен срок. Решението може да бъде Акт за отказ или Акт за регистрация по ЗДДС. Актът за регистрация влиза в сила от датата на връчването му. Това на практика, означава че ако актът е връчен в средата на август месец, Вашата регистрация по ДДС става валидна и започва да тече първият Ви данъчен период. До 14-то число от месец септември ще трябва да подадете справка - декларация заедно с дневниците за продажби и покупки за месец август.

На въпроса дали ще се регистрирате или не, не може да се даде еднозначен отговор. Всичко зависи на първо място от дейността на вашия бизнес, спецификите му и пазара на който ще оперирате.

Най-общо казано, ако ще купувате дълготрайни активи за Вашия бизнес, например техника, оборудване, имоти и др., ще оперирате в чужбина или купувате стоки/ услуги от вече регистрирани доставчици, е необходима регистрация по ЗДДС. Ако сте малък бизнес, чийто крайни клиенти са физически лица, не е необходимо да се регистрирате, но е важно да следите оборота. За да избегнете санкции е нужно да изберете надежден партньор за Вашия бизнес. Не трябва да забравяте, че неспазването на закона не е оправдание за неприлагането му. Посветете времето си на развитието на бизнеса. Оставете счетоводството на нас – Clevercash.bg. Свържете се с нас, за консултация!

Изготвила: Лилия Манева - Съосновател и главен счетоводител в Clevercash