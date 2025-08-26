Тим от Висшата лига иска ключова фигура от "златната година" на Гуардиола в Манчестър Сити

Кристъл Палас проявява интерес към защитника на Манчестър Сити - Мануел Аканджи, съобщава информационната агенция ПA. Интересът на Палас към швейцарския национал Аканджи идва на фона на продължаващите спекулации, че английският централен защитник Марк Гехи може да напусне "Орлите" в последните дни на летния трансферен прозорец.

Палас вади скромна сума за Аканджи

Според съобщенията, Палас би платил 15 милиона британски лири за Аканджи, но на този етап не е направена твърда оферта. Аканджи се присъедини към Сити през септември 2022 г. и беше ключов компонент на отбора, който спечели требъла в Шампионската лига, Висшата лига и ФА Къп през 2023 г., и отбора, който спечели отново националната титла през 2024 г.

Гехи продължава да бъде свързван с преместване от Селхърст Парк, като Ливърпул е сред клубовете, които проявяват интерес това лято. Палас завърши продажбата на английския халф Еберечи Езе на Арсенал миналата седмица. Валтер Бенитес от ПСВ Айндховен и Борна Соса от Аякс са единствените двама играчи, привлечени от Палас досега това лято. / БТА

