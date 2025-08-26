Войната в Украйна:

Животът на малкия Мартин, блъснат от АТВ на морето, вече е извън опасност

26 август 2025, 18:09 часа 2081 прочитания 0 коментара
Животът на малкия Мартин, блъснат от АТВ на морето, вече е извън опасност

Вече няма опасност за живота на четиригодишния Мартин, който беше блъснат от 18-годишния Никола Бургазлиев с АТВ в Слънчев бряг. Това съобщи Николай Попов, баща на загиналата в катастрофа край Плевен Сияна. "Животът на Марти е извън опасност! Не се налага мозъчна операция. Това показват последните изследвания на детето", написа Попов в страницата си във Facebook днес, на 26 август.

Състоянието на майката е без промяна

"Лекарите в Бургас са си свършили перфектно работата. Благодаря! Лечението продължава в УМБАЛСМ "Пирогов". Състоянието на майка му е без промяна. Надяваме се единствено на чудо! Всички сме със семейството и Марти!", допълни той.

На 21 август, адвокатът на петимата прегазени с АТВ-то съобщи, че най-тежко пострадалата жена - Христина, е изпаднала в мозъчна смърт. Това е майката на Марти, която е на 35 години.

Сърцето и мозъкът на младата жена са отказали, съобщи семейството ѝ във Facebook. Състоянието на малкия ѝ син, за чийто живот лекарите в Университетската болница в Бургас се бореха, досега бе критично. Вчера той беше преместен с въздушната линейка за лечение в "Пирогов".

Припомняме, че протести в няколко града срещу първоначално наложената мярка "домашен арест" на Никола Бургазлиев постигнаха целта си - съдът върна младежа в ареста. Той е полицейски син. Оказа се, че е шофирал под въздействието на марихуана.

