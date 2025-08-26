Невероятно! В Лондон откриха корт в чест на Григор Димитров (СНИМКА)

Огромно признание за най-добрия български тенисист Григор Димитров. Хасковлията вече има корт, посветен на своята сила и издръвжливост, на мястото, където претърпя един от най-болезнените моменти в спортната си кариера. Съоръжението се намира в Лондон и е вдъхновен от жеста, който Гришо използва в последния си мач в британската столица – на 1/8-финала срещу Яник Синер на тазгодишното издание на Уимбълдън.

Григор Димитров има корт, посветен на него

Преди малко повече от месец първата ни ракета претърпя едно от най-тежките си поражения. Григор водеше с 2:0 сета на световния №1 Яник Синер, когато беше принуден да се откаже заради контузия. При 40-15 в четвъртия гейм Димитров извика от болка и се свлече на земята, държейки се за дясната подмишница. Проблемът беше в десния гръден мускул, а българинът видимо изпитваше мъчителна болка при всяко едно движение. След намеса на медицинския екип и кратка почивка стана ясно, че той няма да може да доиграе срещата.

ОЩЕ: Григор Димитров за най-болезнения момент в кариерата си: Отидох в съблекалнята и плаках с глас няколко часа

Димитров излезе от съблекалнята, за да обяви новината, след което поздрави съперника си и съдията на стола. Впечатление направи начинът, по който българинът се здрависа с арбитъра. Той придъражаше ръката, която подаде на съдията, тъй като изпитваше видимо затруднение. Именно този жест е трогнал една от фирмите, с които българският тенисист си сътрудничи, и е решила да направи корт с така рисунка.

Снимка: Reuters

Кортът се намира в историческия тенис клуб "Алдърсбрук" Уолн в Уонстед, Източен Лондон. Върху него вече ясно се вижда жестът на Григор Димитров. Изрисуван е от творческо студио Handplayed, агенция Undercurrent и стрийт арт компанията Wood Street Walls. Гришо не остана трогнат от решението и коментира: "Тенисът ме научи, че издръжливостта е основен фактор за успеха във всички области, а да откриеш благородство в тежките моменти, подсилва това още повече. За мен означава много да видя този дух, превърнат в изкуство."

ОЩЕ: Гришо се срина с още 4 места в световната ранглиста, ще е аут от Топ 30 след US Open