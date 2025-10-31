Revolut се подготвя за еврото в България, какво се променя

На 1 януари 2026 г. България ще премине от лева към евро. За тази промяна се подготвят и от платформата за разплащане Revolut, която е доста използвана и у нас. От компанията уведомяват клиентите си чрез мейл, в който обясняват какво и как ще се промени. "За да отразим тази промяна във валутата, ние актуализираме нашите лични правила и условия, както и условията на нашите продукти", се казва в съобщението.

Става ясно и че промените ще започнат да се прилагат от 17 декември 2025 г.

Какво се променя?

Всички редовни такси, плащани за абонаменти и услуги за трансакции, ще се начисляват в евро от 17 декември 2025 г. Няма промени в условията за начина, по който се изчисляват таксите, така че няма да бъдат таксувани с допълнителни разходи в резултат на тази промяна на валутата. Ще спре да се предоставят услуги, поддържащи лева, от 17 декември 2025 г. нататък. В резултат на това сметките в лева ще бъдат закрити и балансите в лева ще бъдат конвертиран в евро на тази дата. Ако нямате джоб в евро, такъв ще бъде създаден автоматично. Няма да може да се изпращат банкови преводи в лева от 27 ноември 2025 г. или да се получават банкови преводи в лева от 10 декември 2025 г. Балансът в лева ще бъде конвертиран по фиксирания обменен курс 1 EUR = 1,95583 BGN. Тази конверсия ще се извърши автоматично. Тя ще бъде безплатна и няма да промени уникалните данни за сметката. Конвертирането ще бъде направено с пълния курс на конвертиране (включително всички десетични знаци). Конвертираният баланс в евро ще бъде закръглен до 2 десетични знака. Всички левове, останали в личния джоб или джобовете на 17 декември 2025 г., ще бъдат автоматично прехвърлени в основната ви сметка в лев и ще бъдат конвертирани в евро. Груповите джобове ще бъдат закрити и всеки останал баланс в лева ще бъде прехвърлен в основната сметка на администратора на лев (лицето, което е създало груповия джоб). Препоръчва се да разпределите всички средства преди датата на закриване на джоба на 17 декември 2025 г. От тази дата само администраторът на джоба ще има достъп до този баланс. Всички сторнирания, обработени от 17 декември 2025 г., ще бъдат обработени в евро (дори ако първоначалната трансакция е извършена в лева).

Какво трябва да направите?

От платформата за разплащаният обясняват, че трябва да се прочетете актуализираните правила и условия, за да се разберете точно какво се променя. "Не е необходимо да правите нищо друго – освен ако не ни уведомите друго, ще приемем, че приемате тези промени", се казва в съобщението.

Ако не сте съгласни с тези актуализации, можете да закриете акаунта си безплатно по всяко време.