Дипломатически скандал: Вучич с непремерено изказване, което издава апетит към Черна гора

Непремерено изказване на сръбския президент Александър Вучич предизвика дипломатическо напрежение между Черна гора и Сърбия, става ясно от материал на хърватската медия "Индекс". Поводът за думите на сръбския президент е 20-годишнината от възстановяването на независимостта на Черна гора. В отговор на журналистически въпрос той каза, че няма да участва в бляскаво честване на годишнина от отделянето на Черна гора от неговата Сърбия".

"Разбира се, че няма да участвам в това“, каза Вучич. Той добави, че уважава правото на Черна гора да организира честване, но че вижда подобно събитие като честване на отделянето на държава от Сърбия.

Вучич заяви още, че пожелава на Черна гора „успех и щастие“ и подчерта, че Сърбия трябва да продължи икономическото си развитие и да укрепва регионалните отношения.

Изказването му издава амбициите на Сърбия за влияние на Балканите, но и апетитът му към Черна гора и идва в контекста на доктрината "Сръбски свят" и на напредъка на Подгорица по пътя към Европейския съюз.

Реакциите от Подгорица

Министерството на външните работи на Черна гора обяви, че изявленията на Вучич не допринасят за добросъседските отношения и взаимното уважение между двете страни. Черна гора отбелязва 20-годишнината от възстановяването на независимостта тази година, пише Анадолската агенция.

В изявлението на черногорското министерство се посочва, че Черна гора е възстановила независимостта си на 21 май 2006 г. на демократичен референдум, в съответствие с международното право и стандартите на Европейския съюз.

Министерството подчерта, че Черна гора „не се е отделила" от Сърбия, а че двете страни са равноправни членове на държавния съюз след разпадането на бившата СФРЮ. Те също така подчертаха, че възстановяването на независимостта на Черна гора е дало възможност на Сърбия да продължи своята държавна и правна приемственост като независима държава.