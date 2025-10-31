Ще има ли хаос с еврото в новогодишната нощ: Становище от заведенията

Българската асоциация на заведенията (БАЗ) и Сдружението на заведенията в България (СЗБ) излязоха със становище, че не виждат проблем с посрещането на новогодишната нощ и разплащането в левове и евро, а ако има такъв, според организациите той е изкуствено създаден. През седмицата ресторантьори в Банско изразиха притеснения за новогодишната нощ и голямата промяна в полунощ, когато сметките ще преминат от левове в евро, като според тях е възможно това да доведе до хаос.

Правилата са ясно разписани

В становището си обаче, организациите в бранша подчертават, че правилата за плащанията в периода на двойно обращение са ясно разписани.

Те цитират публикуваното на официалния сайт evroto.bg: "В периода на двойно обращение (януари 2026 г.) при получено плащане в брой в левове или в евро търговецът връща остатъка изцяло в евро. Когато търговецът няма достатъчна моментна наличност да върне остатъка изцяло в евро, връща остатъка изцяло в левове. Търговецът може да не приема повече от 50 броя монети в левове, включително стотинки, при една трансакция".

От бранша призовават да не се създава излишна паника, защото това вреди на бизнеса, икономиката и държавата като цяло.

БАЗ и СЗБ настояват, ако все пак има неясноти, Министерството на туризма да организира мащабна среща с представители на бранша до средата на декември, на която да бъдат разяснени всички евентуални спорни въпроси, свързани с преминаването към еврото.

Проучване разкри какви са притесненията на българите от еврото