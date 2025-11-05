Шведската централна банка взе решение за основната лихва

Централната банка на Швеция Riksbank запази днес основния си лихвен процент на 1,75 на сто и потвърди, че е малко вероятно да има по-нататъшни промени, информира БТА.

Riksbank намали лихвата на предишното си заседание, очаквайки покачването на инфлацията да се окаже временно явление и икономиката да продължи да се възстановява. Шведската централна банка обаче отбеляза тогава, че може да не смекчи допълнително паричната политика, ако перспективите за инфлацията и икономическата активност се развият според очакванията.

Riksbank съобщи, че макар и инфлацията все още да е над целевите 2 на сто, тя е в съответствие с прогнозите, което е в подкрепа на тезата, че ръстът е временен.

Според нови данни икономиката е на път да се възстанови, като растежът е малко по-голям от очакваното през третото тримесечие, а пазарът на труда показва признаци на положителен обрат.

