След еврото: Чуждите инвестиции скочиха до над 2 милиарда

Преките чуждестранни инвестиции скочиха до 2,02 млрд. евро към края на месец април тази година. Това показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). Нетният поток на преките вложения е с 1,74 млрд. евро по-голям спрямо първите четири месеца на миналата 2025 година. През периода януари-април той е бил положителен в размер на 276,4 млн. евро, което представлява седем пъти по-нисък резултат спрямо актуалните данни.

Като процент от БВП

Размерът на нетния положителен поток на преките инвестиции в страната към април се равнява на 1,6 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт на България, спрямо 0,2 процента от БВП през същия период на миналата година.

Още: След еврото: Чуждите инвестиции у нас растат с огромен процент

Конкретно през месец април тази година нетният поток е положителен в размер на 206,8 млн. евро спрямо отрицателен поток от 135 млн. евро през април 2025 година.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 243,5 млн. евро за януари - април 2026 г. Той е по-голям с 311,1 млн. евро от този за януари - април 2025 г., който е отрицателен в размер на 67,5 млн. евро, според данните на БНБ.

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 0,6 млн. евро, при отрицателен нетен поток от 14,3 млн. евро за януари - април 2025 г.

Още: Преките чуждестранни инвестиции нарастват с двуцифрен процент през 2025 г.

По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 1,143 млрд. евро, при положителна стойност от 756,2 млн. евро за януари - април 2025 г.

Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е положителен и възлиза на 634,9 млн. евро, при отрицателна стойност от 412,2 млн. евро за януари - април 2025 г.

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари - април 2026 г. е положителен и възлиза на 47,2 млн. евро (0,04 процента от БВП), при положителна стойност от 45,7 млн. евро (0,04 процента от БВП) за същия период на предходната година. През април 2026 г. нетният поток е положителен и възлиза на 12,3 млн. евро, при положителна стойност от 65,8 млн. евро за април 2025 г.